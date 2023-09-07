網上結識「投資經理」 下載假投資App 六旬資深投資者失1500萬

據指，事主為一名60歲有超過10年股票投資經驗男子，報稱任職財務總監；5月在Facebook看到一名自稱是瑞士聯合銀行(UBS)投資經理人士，發布介紹內地股市投資的帖子，事主與對方聯絡，其後交換電話號碼續在WhatsApp聊天，交換投資心得。

再有資深投資者懷疑墮入投資騙案。事主早前在網上社交平台結識報稱瑞士聯合銀行(UBS)投資經理的陌生人，並按對方指示點擊連結及下載一個虛假投資應用程式，一個多月間損失1,500萬元。事主因未能取回款項及與對方失聯，始懷疑受騙報警。

曾獲16萬元利潤 疑取回本金受阻

該名「投資經理」聲稱有內地獨家股市消息，並誘使下載一個「UBS北向對接通」的虛假投資應用程式，並註冊帳戶。其後，事主按指示於7月2至8月23日期間，先後48次轉帳至對方指定的23個本地銀行戶口以作投資，期間事主曾獲發約16萬元的「投資利潤」，惟要求取回投資的款項後，被要求先支付約200萬元的行政費，他拒絕後，便未能再聯絡該名「投資經理」，懷疑受騙，於是報案，案件中合共損失1,556萬元。

警方指，本周二(5日)接獲一名男子報案，經初步調查，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由屯門警區科技罪案及財富調查隊跟進，暫未有人被捕。

警方重申，任何人如觸犯香港法例第210章《盜竊罪條例》第12條「以欺騙手段取得財產」罪，最高刑罰為監禁10年，市民切勿以身試法。

資深投資墮投資騙案亦非首宗，一名41歲報稱「資深高層證券從業員」於4月報案，指早前在一個虛假的「A股通」流動應用程式投資內地股票，損失270萬元。警方資料顯示，今年上半年涉及網上投資騙案1,645宗，涉及金額達8.28億元，宗數和金額已達2022年全年分別87.3%及89%。