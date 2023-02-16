網上緊急家居維修收費參差 插座短路報價800 上門索近2.7萬

消委會建議市民平日可留意住所附近的家居維修店聯絡方法，以備不時之需。(資料圖片)

近年不少人在網上及社交平台搜尋維修師傅，務求盡快維修家居妥當。消委會過去3年收到16宗網上緊急家居維修服務投訴，主要涉及維修服務公司良莠不齊，部分收費參差，更慘變「工程價」。有投訴人家中電箱跳掣，上網報價維修費800元，結果被遊說支付近2.7萬元重造全屋電線及插座，認為有誇大收費之嫌。

其中一個個案，投訴人程小姐因家中插座短路導致電箱跳掣，透過網上搜尋緊急維修和電力修復服務，對方報價維修費800元，但師傅上門後建議重造全屋電線及插座，工程需時3日及要3名技工，報價26,500元。最後成功遊說投訴人先繳付5,000元訂金，惟投訴人在支付訂金不足3小時後希望取消工程及退回訂金，遭該公司拒絕並向其追討尾數。投訴人事後委託其他公司，僅5,000元已完成工程，兩者報價相差甚大，認為涉案公司有誇大收費之嫌。惟涉案公司拒絕退款，並向投訴人追收逾2萬餘款。消委會最終建議投訴人以其他法律途徑追討。

師傅損毀座廁拒賠償 事主申索無門

此外，消委會接彭先生的投訴，指其廁所座廁連接牆身的出水口漏水，經手機應用程式平台配對師傅上門維修，其間座廁水箱遭師傅損毀。彭先生同意支付出水口維修費1,200元，但要求師傅賠償購買新座廁的費用，師傅拒絕，並收取1,200元後離開。彭先生翌日購買新座廁連安裝費共5,800元。彭先生擬入稟小額錢債審裁處追討，盼平台公司提供師傅地址，但平台公司表示只提供配對服務，無師傅地址，僅提出賠償1,000元及協調溝通，投訴人遂向消委會尋求協助。

消委會總幹事黃鳳嫺指，配對平台有責任合理、謹慎地按用家要求，協助用家篩選合適師傅，背後包括核實師傅背景、公司註冊和商業登記資料。消委會亦提醒市民接受維修服務前，應仔細了解條款，亦應光顧設有營業地址的商戶會較有保障，一旦出現消費爭議需訴諸法律，亦可憑地址送達文件。