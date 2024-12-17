網上購物騙案按年升兩成 騙徒借Carousell新功能 誘賣家點擊釣魚連結 套銀行資料

不少市民鍾情網上購物，惟稍有不慎就成為騙徒獵物。警方數字顯示，今年錄得逾2.8萬宗科技罪案，按年跌2.2%；惟網上購物騙案錄得逾9,500宗，升兩成，損失金額更是倍增至3.3億元。警方留意到近期涉及網購平台Carousell的新型騙案，騙徒會誘使賣家點擊虛假的網站，並輸入網上銀行的帳戶登入資料和一次過密碼，套取資料後轉走受害人的資產。

根據警方數字，今年首10個月錄得28,433宗科技罪案，比去年同期下跌2.2%，損失金額為42.3億元，跌4.7%。網購騙案錄得9,575宗，佔整體科技罪案33.7%，按年升1,836宗，損失金額較去年同期增加超過一倍，達3.32億元。網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德表示，損失金額大幅增加，因涉及多宗大額虛擬貨幣兌換服務的交易。