網上購物騙案按年升兩成 騙徒借Carousell新功能 誘賣家點擊釣魚連結 套銀行資料

不少市民鍾情網上購物，惟稍有不慎就成為騙徒獵物。警方數字顯示，今年錄得逾2.8萬宗科技罪案，按年跌2.2%；惟網上購物騙案錄得逾9,500宗，升兩成，損失金額更是倍增至3.3億元。警方留意到近期涉及網購平台Carousell的新型騙案，騙徒會誘使賣家點擊虛假的網站，並輸入網上銀行的帳戶登入資料和一次過密碼，套取資料後轉走受害人的資產。
根據警方數字，今年首10個月錄得28,433宗科技罪案，比去年同期下跌2.2%，損失金額為42.3億元，跌4.7%。網購騙案錄得9,575宗，佔整體科技罪案33.7%，按年升1,836宗，損失金額較去年同期增加超過一倍，達3.32億元。網絡安全及科技罪案調查科總督察梁以德表示，損失金額大幅增加，因涉及多宗大額虛擬貨幣兌換服務的交易。
Carousell首10月錄644宗騙案涉3,600萬
警方近來更發現涉及網上二手交易平台Carousell的新型騙案。首10個月錄得644宗釣魚連結騙案，涉款3,600萬元。單一最大損失達90萬，受害人是32歲男會計師。
隨著Carousell今年8月推出「平台收款功能」，騙徒更看準行騙時機。網絡安全及科技罪案調查科高級督察吳柏慧表示，自推出「平台收款功能」後，8至10月錄得330宗相關騙案，損失2,500萬元。騙徒向賣家傳送私人短訊，稱有興趣購買有關貨品，提出利用「平台收款功能」過數，並出示偽造的截圖，指需要索取賣家電郵地址以繳付貨款。賣家提供電郵地址後會收到一封偽冒Carousell官方平台發出的電郵，並引導賣家按下超連結到虛假網站，再指示賣家輸入網上銀行帳戶登入資料及一次過密碼以收取貨款。騙徒取得有關資料後便會將受害人資產轉移。
Carousell旋轉拍賣集團幕僚長陳素玲提醒，Carousell自2022年禁止共享電郵地址，另外所有官方電郵都使用@carousell.com或@thecarousell.com作結尾；又強調Carousell平台收款功能不需要客戶的電郵地址。
警方提醒市民，光顧信譽良好的賣家，盡量選擇當面交收；付款前應先搜尋賣家的電話號碼、銀行戶口號碼等資料，不要點擊不明來歷的連結。