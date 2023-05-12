網上騙案｜一日爆3宗　2女1男被騙143萬元

警方昨日(11日)接獲3宗網上騙案，2女1男被騙去共143萬元。

2少女網上識仔被 游說投資虛擬平台

3宗網上騙案分別為一名25歲本地女子昨日報案，指早前經通訊軟件收到一名男子短訊，對方游說她進行於網上虛擬平台投資。受害人於4月19日至5月6日期間，先後7次轉帳共約43萬元至對方指定的6個轉數快戶口。惟受害人其後無法取回現金，對方亦失去聯絡，懷疑受騙遂報案。經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。

另一名26歲本地女子指早前經通訊軟件WhatsApp收到一名男子短訊，對方游說她進行於網上虛擬貨幣平台投資。她於4月19日至5月9日期間，先後6次轉帳共約55萬元至對方指定的6個電子錢包。惟受害人其後無法取回現金，對方亦失去聯絡，懷疑受騙遂報案。經初步調查，案件列作以欺騙手段取得財產，交由西區警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。

22 歲仔刷單賺佣被呃45萬元

此外，一名22歲姓李男子報案報案，指早前回應陌生人發出的招聘信息，透過充當網上購物平台刷單員於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金。事主遂按指示前後將45萬元，存入至對方指定的8個帳戶以作平台購物之用。惟當事主與騙徒其後失去聯絡，才知受騙，於是報警求助。案中事主共損失45萬元。警員經調查後，案件列「以欺騙手段取得財產」，交由深水埗警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。