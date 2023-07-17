網上騙案｜前港姐龐卓欣墮網騙失7萬　稱公開事件「不想騙子逍遙法外」 (有片)

網上騙案愈趨猖獗，今年首季詐騙案，較去年同期大增六成半，當中逾七成為網上相關騙案。被稱美貌與智慧並重的「香港小姐」中，亦有人不幸墮入騙局，前港姐亞軍龐卓欣（Ada）在社交網站表示，自己墮網賺騙局，短短3日損失7萬元，希望公開事件警剔市民。

龐卓欣誤墮Whatsapp騙局

龐卓欣表示，自己近期收到一個Whatsapp兼職短訊，轉介一個疑似為行銷平台「Clickbank」上工作的機會，指每天為45個產品評價，即可以賺錢。騙子一開始指導龐卓欣完成任務，初時她能成功收到佣金，以及收取到騙子要求提供的按金，當中更離奇因「好運」中獎，令佣金可以翻倍。亦慢慢令她上釣。

後來騙子要求龐卓欣交出更高的按金，直到她不斷中獎並感到不妥時，儘管已立即打去銀行但仍不能截數，她指因為「轉數快，啲錢過得好快…錢已經入咗騙子口袋，拎唔返。」

最後她決定報警，又稱公開事件，因「不想騙子逍遙法外」。而龐卓欣父親，為股評人、東驥基金管理董事總經理龐寶林。