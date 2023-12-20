網上騙案｜聖誕前想脫單玩交友App　女子被游說投資虛假平台損失逾82萬元

普天同慶的聖誕節將至，相信不少人都想歡度假期，惟對於單身族來說，最痛苦的莫過於要盡快擺脫單身。警方「守網者」今(20日)發文，提醒市民在聖誕玩交友App隨時中伏，一名女子就因此被游說投資虛假平台，損失超過82萬元。

警方指，聖誕節想擺脫單身，慎防墮入投資陷阱，以致人財兩失，日前一名女子透過交友App結識了一名網友，雙方聊得情投意合之際，女子被對方游說到虛假投資平台KBFG開戶投資，期間分別16次將本金轉帳至多個本地銀行戶口，之後女子欲提現時，卻遭平台以不同藉口阻止，損失超過82萬元。

警方提醒市民網上交友應時刻帶眼識人，就算在交友App與心儀對象「成功配對」，如從未見面而對方不斷游說你參與投資計劃，當中必定有伏，現時轉數快「高危警示」已經推出，過數時如收款人的轉數快識別代號與詐騙有關，並在「防騙視伏器」內標籤為「高危有伏」，轉帳確認頁面便會彈出高危警示。警方又指，如遇到以下詐騙投資平台或手機App，應避之則吉：