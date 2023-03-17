網上騙案｜警拘65人涉網購騙案　有受害人買Figure被騙90萬元

網上購物騙案層出不窮。警方指，在本月3日至今日(17日)進行第七輪代號「鐵將」的打擊網上騙案行動，行動中以「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢罪名，拘捕65人，涉款金額達760萬元，當中有受害人買90萬元Figure(模型公仔)被騙。警方呼籲市民網上購物時要小心，可以先使用「防騙視伏app」檢查詐騙風險。
10受害人被騙近200萬元
網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠交代案情，指被捕的65名人士，年齡介乎14歲至68歲，共涉及579宗案件，金額達760萬元，並檢獲一批手提電話、電腦主機、支票、銀行提款咭、銀行信、電話卡等證物，涉及的受害人數目仍在點算，當中有10名受害人被騙的金額接近200萬元，涉及售賣Figure公仔、外國皮鞋及手錶等，包括一名受害人購買90萬元Figure公仔被騙，導致今輪行動的涉案總額提高。
警方補充，犯罪份子以平價、流行產品例如旅遊產品、門票作為招徠，要求受害人透過轉數快付款，收款後便失去聯絡，在偵破的579宗案件中，其中104宗案件是同一集團有關，他們涉嫌在去年7月至今年1月，在不同社交媒體開設超過50個專頁，騙取121名受害人共25萬元，單一最大損失金額達3萬元，並在行動中拘捕4男2女。警方指，會繼續追查一眾被捕人士的傀儡戶口，不排除有更多人被捕。
警籲交易前用「防騙視伏app」
網絡安全及科技罪案調查科總督察鄧國軒提醒市民網上購物時，應小心選擇賣家，盡用使用官方平台或信譽良好的網店，並建議市民在交易前使用警方的「防騙視伏app」，以即時查證賣方是否與網騙有關，惟他補充即使程式顯示紫色的未有紀錄，亦不代表完全安全，呼籲市民警惕。