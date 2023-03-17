網上騙案｜警拘65人涉網購騙案　有受害人買Figure被騙90萬元

網上購物騙案層出不窮。警方指，在本月3日至今日(17日)進行第七輪代號「鐵將」的打擊網上騙案行動，行動中以「以欺騙手段取得財產」及洗黑錢罪名，拘捕65人，涉款金額達760萬元，當中有受害人買90萬元Figure(模型公仔)被騙。警方呼籲市民網上購物時要小心，可以先使用「防騙視伏app」檢查詐騙風險。

10受害人被騙近200萬元

網絡安全及科技罪案調查科署理高級警司許綺惠交代案情，指被捕的65名人士，年齡介乎14歲至68歲，共涉及579宗案件，金額達760萬元，並檢獲一批手提電話、電腦主機、支票、銀行提款咭、銀行信、電話卡等證物，涉及的受害人數目仍在點算，當中有10名受害人被騙的金額接近200萬元，涉及售賣Figure公仔、外國皮鞋及手錶等，包括一名受害人購買90萬元Figure公仔被騙，導致今輪行動的涉案總額提高。