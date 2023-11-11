網上騙案｜15歲女童網購名牌手袋被呃4000元 警破66案拘70人

警方打擊網上騙案，偵破66宗網騙洗黑錢案，拘捕70名傀儡戶口持有人，涉款6,700萬元。其中單一最高損失為一名73歲女事主，她誤墮投資騙局損失1000萬元。 警方拘捕70人 觀塘警區科技罪案及財富調查組主管梁普恩偵緝督察交代指，由上月23日至昨天（10日）進行第4波「曉光行動」，行動中，一共偵破66宗案件，拘捕70人，包括49男21女，年齡介乎19歲至65歲，分別涉及詐騙罪、以欺騙手段取得財產罪及洗黑錢等罪名，他們全部都是傀儡戶口的持有人，部分人有相關罪案的刑事定罪紀錄。部分人承認為少量金錢，出售自己個人資料予犯罪集團用以開設不同的銀行戶口作處理犯罪得益之用。

15 歲女童網購被呃4000元 案件大致分為5大類：騎劫社交媒體、網上求職騙案、網上購物騙案、網上情緣騙案及網上投資騙案。當中涉及131名受害人，包括62男69女，年齡介乎15歲至76歲，騙款達6,700萬元。梁普恩指出，其中單一最大損失為一名73歲老婦，她在交友程式中認識騙徒，誤以為有高回報而招至損失；至於年齡最細的受害人為一名15歲女童，她在網上購物買名牌手袋，但遭騙款4,000元。

最高刑罰是監禁 14 年 警方呼籲，洗黑錢是嚴重罪行，根據香港法例第455章《有組織及嚴重罪行條例》 任何人如知道或有合理理由相信任何財產是犯罪得益，而依然處理該財產已經干犯罪行。一經定罪。最高刑罰是監禁14年及罰款500萬元。