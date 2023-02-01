網上騙案｜2男分別做刷單員及做網上任務　合共損失270萬元

再有市民墮網上騙案，2名男子分別於網上平台完成任務以賺取佣金，以及於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，合共被騙270萬港元。案件均列以欺騙手段取得財產處理，暫未有人被捕。
昨日下午4時許，一名43歲男子於中環威靈頓街198號報案，指早前透過在一網上平台完成任務以賺取佣金；他初時獲發放400港元佣金，惟其後按指示分35次，將約250萬港元存入至一個指定的銀行戶口，以完成任務。詎料事主其後與平台職員失去聯絡，懷疑受騙，遂向執法部門求助。
同日晚上約8時，一名23歲男子報案，指早前回應陌生人在社交平台上的招聘廣告，透過充當網上買家，於購物平台以點擊購物谷高商家名氣來賺取佣金，事主按指示多次將約20萬港元存入至對方指定的2個銀行戶口，以作平台購物之用，其後與騙徒失去聯絡，懷疑受騙，於是向執法部門求助。
警方呼籲市民有懷疑應致電防騙易
警方指出，騙徒的招聘廣告一般聲稱「搵快錢」、「高人工」、「即日出糧」或「在家工作」；對應徵者年齡及學歷要求低或無需工作經驗及履歷；不會提及實際職位或工作內容，並只提供即時通訊軟件或手機號碼聯絡方法。有騙徒更會於受害人初次存款後以發放佣金來獲取受害人信任。警方呼籲市民，如有懷疑，應致電「防騙易18222」。