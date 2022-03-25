網上驚聞五百蚊借確診者口水 申報快測170人陽轉陰 1人交警跟進

本港第五波疫情走勢現波幅，昨增13,074宗確診，較前日微升。新增個案中，5,732宗經核酸檢測確診，而7,342宗為快速檢測呈報個案。衛生署推出快速測試陽性個案呈報平台逾兩星期，至今收到39萬宗有效呈報，在覆檢近1.2萬宗個案後，發現170宗「陽轉陰」個案當中，有1人涉刻意提供虛假資料，已轉交警方跟進。另外，當局自上月起分階段推行「疫苗通行證」，而確診者康復後短期內毋須符合打針要求；記者在網上發現，竟有人在社交網站向確診者留言，提出以500元報酬「借口水」，希望藉呈報確診避免打第三針。 港府上月底宣布承認快速測試陽性檢測結果後，延至本月7日才推出有關呈報平台，截至昨日已收到及公布39萬宗有效呈報，其間共為11,992名市民進行核酸覆核測試，當中170人因覆核測試結果呈陰性，而被送往竹篙灣社區隔離設施作觀察及測試。衛生防護中心至今發現一人懷疑刻意提供虛假資料，個案已轉交警方跟進。中心早前表明，未必會主動為後補呈報的人士作醫學跟進，若以平台推出後接獲的205,950萬宗即時呈報個案計算，當局共抽查約5.8%個案。

網民笑言：一中肺炎，升價十倍 康復者在接種新冠疫苗方面，可按照衛生防護中心轄下科學委員會的最新建議，於相隔一定時間才接種第一針或下一針，若已向政府呈報個案並取得隔離令等文件，可於有效期內豁免「疫苗通行證」的接種要求。不過，有確診者最近收到陌生網民查詢，希望以500元報酬「借你既(嘅)口水」，並開宗明義表明盼藉此避開接種第三針。 該名確診者事後在Facebook一個群組公開事件，指理解市民會對打第三針感憂慮，惟直言對方的要求「真係好唔得，隨時害咗人，惹法律責任」。不少網民笑言從未想過唾液竟如此值錢，笑言「一中肺炎，升價十倍」，亦有留言推測有人或想利用確診者的深喉唾液樣本，以獲取確診紀錄。 確診者康復短期內除可獲「疫苗通行證」接種要求豁免，3個月內或毋須再次接受強制檢疫。衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，患者康復後傳染性低，而即使完成隔離後同住家人確診，都很大機會是由患者本身傳染予家人。由於康復者短期內不會重新感染同一種病毒，毋須再檢疫，惟考慮到康復逾3個月後有機會重新感染，或染上另一款病毒，屆時如再被列作家居接觸者就要再檢疫。不過，患者康復3個月內如再被界定為家居接觸者，歐家榮直言可能會先獲發檢疫令，再由當局按實際情況撤銷。