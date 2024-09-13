網傳中大助教博士生情侶虐狗致死　校方：正嚴肅處理調查

近日，一隻曾經被棄養和多次被退回的阿拉斯加雪橇犬「胖虎」，在深圳被一對領養人用繩套住頸，再用吸塵器將其暴打致死，事件在網上引起廣泛關注。有網民發現虐狗情侶懷疑為香港中文大學一名助教及該系一名博士生。中大官方小紅書昨晚(12日)在評論區留言指，校方高度重視事件，正在嚴肅處理。

事件近日於內地小紅書及微博廣泛流傳，有網民表示曾救助的遺棄犬「胖虎」，在今年今年5月14日被情侶杜某和李某領養，原以為「胖虎」可以過幸福生活，沒想到該網民在9月4日收到李某的信息，指杜某在教訓「胖虎」時不小心將狗隻打死。該網民其後趕到深圳某小區時，發現「胖虎」已滿身傷痕，牠躺在地上，口中帶血，而狗籠亦已被丟棄。

令事件發酵的是，該網民得知「胖虎」被打死的原因竟然是牠以為可以出街而興奮得失禁，其後在微博上發現「胖虎」被情侶用膠袋笠住頭部，再掛在狗籠用吸塵器擊打牠的頭部。法醫解剖後指，「胖虎」口中都是血，死因是勒斃，而涉事情侶並無悔過之心。其後有網民發現，虐狗的杜某疑似畢業於香港中大大學生物醫學工程碩士，現為中大計算機科學與工程學系某教授的助理，而李某疑似為該教授的在讀博士生。

網民促中大「清理敗類」

中大官方小紅書昨晚在評論區留言稱：「留意到社交平台上流傳一宗懷疑虐待動物事件。大學高度重視此事，正在嚴肅處理，並會按照既定程式進行調查」。不少網民在帖下留言，表示希望中大說到做到，清理敗類。