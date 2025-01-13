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2025-01-13 04:31:50
日報

網傳協盛建築「結業信」 營運至月底 勞工處：僱主妥善處理補償

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協盛建築 結業信

網傳疑為協盛建築「結業信」。(hkcounstructionbrawl IG圖片)

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經濟不景，本地多間工程公司相繼陷入財困，甚至結業。承建多項工程的承建商「協盛建築」近月傳出經營困難，網上近日流傳一封月初由協盛發出的「結業信」，提到公司即將結束業務，並由2月1日起，終止與員工的僱傭合約。勞工處稱已知悉事件，並已提醒僱主處理員工的補償和相關安排。
 

協盛建築 啟德宋皇台站地基工程

協盛建築網站列出承接不同工程，圖為啟德宋皇台站地基工程。(協盛建築網站)

協盛建築早在去年12月底已傳出遣散員工的消息，有指部分工程和員工或過渡至新創建集團旗下的「協興建築」。日前社交媒體流傳一封由協盛建築發出的信件，提到公司將結束業務，由2025年2月1日起，將終止與員工的僱傭合約。信件又提到，公司將給予員工一個月代通知金及通知期，最後受僱日期為2025年1月31日；員工所享的福利亦計算至最後受僱日；並提醒員工交還職員證和其他公司財物。

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勞工處回覆本報指已知悉事件，並已提醒僱主須按《僱傭條例》及僱傭合約，妥善處理終止員工僱傭合約的補償及相關安排，如僱員對僱傭權益有疑問，可聯絡勞工處勞資關係科各分區辦事處。 

網站顯示承接多項工程

上月有報道引述消息指，協盛建築因工程量出現問題，近日已經遣散員工，部分或可過渡至新創建旗下的「協興建築」。協盛去年底曾向員工發信，指「面對建造業界工程量不足及艱難的營商環境」，宣布2025年1月不作薪酬調整，亦不會發放2024年度酌情性獎金。

本報記者昨登入協盛建築網站，據介紹2012年成立後，承接多個工程項目，包括赤鱲角航天城、大圍住宅柏傲莊、灣仔皇后大道東269號地基項目、港大黃竹坑學生宿舍等。

建造業總工會理事長周思傑稱未接獲協盛員工求助，但曾跟公司內部人員溝通，料公司面臨結業。

過去一年，本港建築業因工程量不足而經歷寒冬，多間大型建築公司陷入財困。擁有近80年歷史的老牌建築公司保華建業，近來多次拖欠薪金和工程費，日前更向員工發信，指公司嘗試盡最大努力解決現金流問題，惟成效不理想，需要延誤支付12月的薪金。老牌承建商馮祥記則於去年初因資金周轉不靈而清盤。

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