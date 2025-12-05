網傳大批人改銀行通訊地址疑騙宏福苑資助 銀行公會指須交災民證

宏福苑五級火發生後，社會各界踴躍捐款支援救災，騙徒則扭盡六壬詐騙。近日網上流傳有人到銀行要求將通訊地址更改為宏福苑，疑騙取災民資助。香港銀行公會表示，銀行已提醒前線員工，要加強相關審查，並需要提交災民證等證明文件等。另外，警方亦提醒，有騙徒冒內地公安和香港政府部門，向市民訛稱涉火災詐騙或散播火災消息，藉機索取個人資料或要求轉帳。

有網民在社交平台貼文，引述在港島任職銀行職員的朋友指，近日很多人專程到銀行櫃枱，將通訊地址轉為宏福苑，懷疑是為騙取資助，已舉報這些帳戶為可疑或問題帳戶。銀行公會表示，為防有人魚目混珠，主要零售銀行近日已提醒前線及相關部門員工，若客戶要更改地址至大埔宏福苑，需要提交「災民證」等證明文件，提供改地址的原因等，並加強後台抽查。金管局表示，與銀行業界和警方保持緊密溝通，並積極配合警方的調查工作。

