網傳小五女生唱國歌「未夠大聲」遭記缺點　校方：言論屬虛假

網上帖文指小五女生唱國歌未夠大聲記缺點，涉事學校發聲明澄清有關言論屬虛假。(網上圖片)

政府近年積極在學界推動國家安全教育和國民教育。昨晚在社交平台一個討論區流傳一則帖文，指地區傳統名校大埔舊墟公立學校就一名小五女生，因「早會時唱國歌未夠大聲」，遭老師記缺點。涉事學校今(23日)在學校網頁發聲明澄清，指相關帖文的「言論實屬虛假」，校長亦指學校現時各項運作一切正常。

該帖文在facebook一個討論區流傳，指據了解大埔舊墟公立學校一名小五女生，因「早會時唱國歌未夠大聲」，被老師發現而記缺點乙過，該發帖網民又說，涉事女生的學生手冊內「家長通訊有副校長簽名作實」，並在「家長群組傳出」，惟未有提供任何截圖作據。

不過，涉事學校大埔舊墟公立學校今早(23日)在校網發出聲明澄清，指該校發現「網上流傳一則帖文，內容聲稱本校有學生唱國歌不夠大聲而被記缺點，相關帖文的言論實屬虛假」。據悉校長張麗珠亦向全校家長發出通告澄清事件，表示「家長一直是本校的重要夥伴，希望大家攜手，保持緊密溝通」，並指學校「現時各項運作一切正常」。

自從《港區國安法》生效後，政府積極在學界推動國家安全教育和國民教育，教育局去年底發表的2022/23學年《視學周年報告》，當中提到學校奏唱國歌時，師生「歌聲略為細弱」，建議學校加強學生唱國歌的信心和習慣，當時立法會議員朱國強表示唱國歌「細聲不代表無熱情」，當局不應以此評估成效。