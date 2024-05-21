網傳放蛇打擊白牌車 網民反擊籲舉報違規的士 周國強：不贊成放蛇行為

的士業界與「網約車」矛盾白熱化。近日網上流傳多段報稱市民自發「放蛇」打擊違法白牌車之短片，引起社會熱議。另一方面則有人呼籲舉報違規的士作「反擊」，有自稱的士司機的網民指，近日有多名同行凌晨時被炒牌。的士小巴商總會理事長周國強昨表示，並不贊成司機「放蛇」行為，並勸喻市民及司機要克制。他又對有網民呼籲舉報的士司機違規感心傷，強調「報復式行為對大家都唔好」。有大律師指，市民自行「放蛇」雖無違法，但相關影片及相片難作為拘捕證據或呈堂證供。

近日網上流傳多段懷疑「放蛇」打擊白牌車的短片，其中一段於上周四(16日)被上傳，從中可見，有人「網約」私家車前往啟德郵輪碼頭，惟抵達後拍攝者表示「你中咗㗎喇，揸Uber瀨嘢㗎喇！」並向在場警員舉報。警方接受傳媒查詢指，有關事件並非警方行動，未有司機被拘捕或接告票。網上有消息指，放蛇人士涉及的士團體。 消息傳出後，網上有人呼籲打擊的士司機違規行為，如舉報夜泊的士站、透過警方程式「影住駕」舉報駕駛違規的行為，並整理出的士違例泊車黑點名單；更有人呼籲市民「機場搭短程」，疑因的士在機場的士站輪候需時，而短途客車資較低，變相加重司機成本。近日網上亦有疑為的士司機稱，「(凌晨)2點泊的士站都俾人抄牌」。亦有人稱「尋晚已經有好多區嘅師兄夜晚十點至十二點俾人抄咗牌」，並附有多張的士擋風玻璃疑似夾著定額罰款通知書的相片。

周國強

盼政府盡快就的士車隊發牌 的士小巴商總會理事長周國強昨在電台節目上表示，暫未了解「放蛇」行動是業界還是市民自發，但作為商會並不贊成相關行為，希望市民、車主及司機都要克制。對於有網民呼籲打擊的士司機違規，周國強相信，呼籲者之中部分人是網約車司機，強調「報復式行為對大家都唔好」。他期望政府盡快處理的士車隊發牌工作，改善的士形象及提升服務質素，這可減少市民對網約私家車需求，讓問題獲妥善解決。 他又提到，警方去年只有33宗檢控白牌車個案，明白業界對警方針對白牌車執法方面的期望有落差；強調網約平台本身並非違法，但若用無許可證車輛取酬載客，則屬違法，出事時也無保險，若出現索償問題，甚至有人身傷亡，將演變成政府施政問題。