網傳智慧回收桶中門大開　女子疑直放回收袋「呃秤」騙積分

政府銳意推動環保推行一系列鼓勵回收措施，讓支持回收的市民前得到積分並換領日常用品；但不時發生有人「違規騙積分」的情況。近日FaceBook群組「慈雲山資訊交流」有人發文指，「見到擒日食環單野， 我地慈雲山都唔弱」並上傳一條影片，聲稱影片於年頭拍攝，而片中一名清潔阿姐「用指定回收袋拎野去呃秤」。 網上流傳的影片長4分20秒，在影片開頭已見一名戴著棒球帽及口罩的女子，由於影片背光，未能確認女子是不是清潔工人。這位女子打開智慧回收桶的玻璃樽回收口，並持續從一個大形回收袋內攞出有膠袋或膠兜承載的樽，直接放入回收口，回收箱更一度被「塞爆」令女子取出已在回收桶的樽。

直至影片的2分19秒，另一名同樣戴著棒球帽及口罩的女子出現，她先是拍卡打開智慧回收箱，並與先前在回收的女子一同把裏面的回收車拉出，但她取走回收車後並沒有關上回收桶，令回收桶「中門大開」。先前在回收的女子見狀從回收桶的旁邊拖出兩大袋回收袋，為其中一個回收袋打結後，再次拍卡，便把兩回收袋直接放入回收桶內，右腳踩入回收桶；未久她又把兩回收袋拖出並帶走。影片完。 發文者質疑是集團式去呃分 發文者認為影片中行為，「根本就係成班阿姐集團式去呃分」，而他曾就情況致電環保處，但質疑舉報的作用，「環保處講話會check部機log停佢acc，停條鐵咩停」、「每次拎野去回收都見到班阿姐係咁玩， 去到一個月後班阿姐都都繼續咁做」；怒斥「一兩日就呃到張五十蚊禮劵返黎， 仲未計d油呀米呀果d, 咁你話一個月計俾班阿姐呃左幾多錢？」

網民：明目張膽好離譜 影片上傳後引起網民熱議，不少人都讚同發文者，「明目張膽好離譜」、「簡直明目張膽，國法何在法律何在」，更有人分享指「我(見)過一位清潔姐姐D分有百萬分呀，可想而知點呃返黎」引來其他人嘩然。 設實時監察設備 翻查網上資料，涉事的智能回收箱設實時監察設備，而箱內設電子磅自動記錄回收物重量。