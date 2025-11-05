網傳沙田官立小學應試准用簡體字 為內地背景學生提供更友善環境

網傳沙田官立小學發出特別通告，稱准許校內測驗及考試使用簡體字作答，解釋旨在為內地背景或習慣使用簡體字的學生提供「更友善的評核環境」，同時讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系。《am730》正向沙田官立小學及教育局查詢。
社交平台近日流傳沙田官立小學，周一（3日）發出由校長李麗梅致家長的特別通告，主題為「有關『二至六年級測驗及考試中簡體字使用』事宜」。通告表示接受小二至小六學生在校內測驗及考試中，使用「符合國家語言文字規範的正規簡體字作答」。
通告指校方「一直致力營造共融、公平的學習環境，並重視培養學生的國際視野與文化適應力」。接受使用簡體字是為照顧學生背景日趨多元的學習需要，並參照香港教育局及香港考試及評核局對公開考試的相關指引。
不會因字體而扣分或影響成績
通告表示此安排可為內地背景或習慣使用簡體字的學生，提供更友善的評核環境。同時亦可讓本地學生有機會認識兩種中文書寫體系，提升其閱讀與溝通能力。惟校方強調，評分重點不會考慮字形，學生如使用簡體字作答，不會因字體而扣分或影響成績，惟字跡要清昕避免致誤解。
若學生已掌握繁體字 須刻意轉用簡體字
校方亦強調，繁體字仍是香港教育體系的主流書寫標準，學生必須掌握以應對未來需要，學校中文課程亦以繁體字為主要教學內容，「若學生已掌握繁體字，無須刻意轉用簡體字作答。」校方最後表示：「我們深信，在理解與尊重差異的基礎上，學生能夠更合面地掌握語文運用，並為未來學習與發展尊定堅實基礎。」
教育局曾指沒有計劃規範學生學習簡化字
教育局於2016年曾表示，繁體字廣泛應用於香港的社會生活層面，學生必須掌握繁體字，以便學習和溝通傳意，為升學和工作準備，繁體字的地位毋庸置疑，局方從來沒有倡議以簡化字取代繁體字，亦沒有倡議以簡化字取代繁體字，並沒有計劃在中、小學階段規範學生在常規課堂内學習簡化字，亦並不評審以簡化字編纂的教科書。
教育局表示，簡化字的認讀，絕不能過早開始，尤其是小學階段，學生如果同時學習繁簡二體，反會造成識字和寫字上的干擾，容易混淆字形，局方建議學生學習漢字，要先充分掌握繁體字；待學生具備繁體字的基礎後，在中學階段，按學習需要和在適當情況下，酌量認讀簡化字。
考評局已准文憑試中文答卷用簡體字
香港考試及評核局目前已批准考生在文憑試中文答卷，使用合符規範的簡體字，考生亦可於同一答卷採用繁體字和簡體字。