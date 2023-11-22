網傳港警「招聘」內地退役軍人當輔警包食宿 警方今嚴正澄清

近日網上流傳一張內地招聘廣告，指「香港警務處」招聘「輔警」及「安保」，月薪2.5萬元人民幣（約2.8萬港元），更聲稱「包食宿」，月休四日，每班工作9小時，廣告又要求應聘者須是30歲以下的退役軍人，且退役需滿三年。

香港警務署今日(22日)作出嚴正澄清，指香港警方沒有在內地招募退役軍人，有關帖文及宣傳海報屬虛假資訊。警方指，警察招募方面，香港警方相繼推出不同招募計劃，以吸引質素卓越並具備作為警務人員所需才能的香港特別行政區永久性居民投考。為便利於內地就學的香港學生，香港警方不時到訪內地的大學舉行招募活動，亦已計劃於12月2及3日在北京和上海舉辦招募宣講會，到時候更會即場進行警察遴選程序。