網傳港警「招聘」內地退役軍人當輔警包食宿 警方今嚴正澄清

近日網上流傳一張內地招聘廣告，指「香港警務處」招聘「輔警」及「安保」，月薪2.5萬元人民幣（約2.8萬港元），更聲稱「包食宿」，月休四日，每班工作9小時，廣告又要求應聘者須是30歲以下的退役軍人，且退役需滿三年。
香港警務署今日(22日)作出嚴正澄清，指香港警方沒有在內地招募退役軍人，有關帖文及宣傳海報屬虛假資訊。警方指，警察招募方面，香港警方相繼推出不同招募計劃，以吸引質素卓越並具備作為警務人員所需才能的香港特別行政區永久性居民投考。為便利於內地就學的香港學生，香港警方不時到訪內地的大學舉行招募活動，亦已計劃於12月2及3日在北京和上海舉辦招募宣講會，到時候更會即場進行警察遴選程序。
稱月薪2.8萬 「或享入籍香港機會」
社交平台及網上討論區日前流傳招聘廣告及信息，指是由「紅海直聘」招聘公司發出，聲稱「香港警務處」招聘退役軍人往香港做「輔警」及「安保」，從事「香港地區的治安保衞工作」，並稱已和「香港警署簽合同」，保底月薪2.5萬元人民幣。
招聘廣告又提到會包食宿、五險一金，合約兩年期滿後，可按雙方意願續簽，享有入籍香港機會。工作優秀者更會另外安排「任務」。該職位一個月可休假4天，每班工作9小時，工作地點由「警務署」（正確為警務處）隨機於各區分配。
廣告附上兩個二維碼，其中一個是「紅海直聘」客服微信號，另一個聲稱可投遞簡歷，但掃描後均未能瀏覽。
外勞不視作通常居於香港 無權享居留權
根據《入境條例》，輸入勞工在補充勞工優化計劃下受僱為外來合約工人而留在香港的任何期間內，不得被視為通常居於香港。任何人都不會憑藉以輸入勞工身份在港逗留而取得香港居留權。