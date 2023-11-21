網傳港警「招聘」內地退役軍人當輔警包食宿 警方斥失實會跟進

近日網上流傳一張內地招聘廣告，指「香港警務處」招聘「輔警」及「安保」，月薪2.5萬元人民幣（約2.8萬港元），更聲稱「包食宿」，月休四日，每班工作9小時，廣告又要求應聘者須是30歲以下的退役軍人，且退役需滿三年。警方回覆傳媒指，已留意到網上流傳有關失實的消息，會作適當跟進。

社交平台及網上討論區流傳招聘廣告及信息，指是由「紅海直聘」招聘公司發出，聲稱「香港警務處」招聘退役軍人往香港做「輔警」及「安保」，從事「香港地區的治安保衞工作」，並稱已和「香港警署簽合同」，保底月薪2.5萬元人民幣。