網傳港警「招聘」內地退役軍人當輔警包食宿 警方斥失實會跟進

近日網上流傳一張內地招聘廣告，指「香港警務處」招聘「輔警」及「安保」，月薪2.5萬元人民幣（約2.8萬港元），更聲稱「包食宿」，月休四日，每班工作9小時，廣告又要求應聘者須是30歲以下的退役軍人，且退役需滿三年。警方回覆傳媒指，已留意到網上流傳有關失實的消息，會作適當跟進。
社交平台及網上討論區流傳招聘廣告及信息，指是由「紅海直聘」招聘公司發出，聲稱「香港警務處」招聘退役軍人往香港做「輔警」及「安保」，從事「香港地區的治安保衞工作」，並稱已和「香港警署簽合同」，保底月薪2.5萬元人民幣。
稱月薪2.8萬 「或享入籍香港機會」
招聘廣告又提到會包食宿、五險一金，合約兩年期滿後，可按雙方意願續簽，享有入籍香港機會。工作優秀者更會另外安排「任務」。該職位一個月可休假4天，每班工作9小時，工作地點由「警務署」（正確為警務處）隨機於各區分配。
廣告附上兩個二維碼，其中一個是「紅海直聘」客服微信號，另一個聲稱可投遞簡歷，但掃描後均未能瀏覽。
外勞不視作通常居於香港 無權享居留權
根據《入境條例》，輸入勞工在補充勞工優化計劃下受僱為外來合約工人而留在香港的任何期間內，不得被視為通常居於香港。任何人都不會憑藉以輸入勞工身份在港逗留而取得香港居留權。