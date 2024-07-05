網傳美利酒店男職員爆粗罵人：X你咪X你囉阻X住晒

香港積極推行禮貌運動之際，近日連番有酒店員工粗口鬧人的影片瘋傳，今日（7月5日）社交平台流傳一段小紅書影片，一名酒店男職員與疑拍片者互罵，其間男職員激動爆粗以惡劣態度叫對方離開，「X你咪X你囉，阻X住晒！X你老X臭X！」。有網民看完影片後，指事發位置應為中環紅棉路美利酒店門外。

該段長約11秒的影片被轉載到多個香港facebook群組，惟未有前因後果交代爭吵原因，片中一名身穿制服的男職員與拍攝者在停車處起衝突，職員爆粗斥責拍攝者「你行X開啦」、「X你咪X你囉，阻X住晒！X你老X臭X！行啦阻X住晒！」。拍片男子就表示「影咗啦！」另一名穿白衣的女子就伸手隔開職員以普通話表示「好了好了，不要吵了」。一名身穿制服的男子走近爆粗的職員，影片至此結束。

影片引起網民熱議，許多人指事發地點應為中環美利酒店門外。部份網民認為片段「無頭無尾」難評論是誰之過失，「要放就放埋前傳啦」、「點解冇前段影片」、「條片冇頭冇尾，講粗口嘅都未必唔啱嘅」、「事緣係點又唔知，得條片尾有乜好評論？」

不過，大部份網民都批評該職員行為，「自麗豪酒店又另一間？」、「返緊工，有無前傳都輸」、「服務業X客，真係完全唔尊重自己份工」、「著住制服，你所做同所講既嘢就係代表緊公司」、「五星酒店咁嘅質素真係嘆為觀止」、「着住套制服真係要忍住先，我諗緊就算佢有道理，如果公司受到壓力嘅可能都會郁佢，始終都係蝕底」，亦有網民諷刺「佢已經好有禮貌，叫人行，唔係叫躝」、「又多個失業」、「香港曾經被譽為禮貌之都」。