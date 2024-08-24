網傳輕鐵一家三口逃票坐霸王車被捉，網民指3人「斷正嚇到腳軟」。(threads圖片)

近期港鐵旗下輕鐵「嚴密查票」，網傳一張懞為輕鐵逃票的相片，指有一家三口沒有購買車票坐「霸王車」被捉。網民更指一家之主「嚇到腳軟」，並需要職員安慰，事件引來網民熱議。

輕鐵站內一家三口疑逃票

社交平台近日近日流傳一張疑為輕鐵查票的相片，帖文指，有一家三口「唔俾錢拍卡搭輕鐵」，更指出「一家之主」（男子）當場斷正被捉到、沒有購買車票後「嚇到腳軟」，需要由港鐵女職員「安慰返轉頭」，帖文沒有透露涉事地點。

從該張照中可見， 有兩位成人及一位小孩，正坐在輕鐵月台上的椅子，一名港鐵女職員正與男子對話。不過，男子的表情非常無奈，旁邊女伴及男童亦在旁傾聽。