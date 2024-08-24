網傳輕鐵一家三口逃票坐霸王車被捉　網民指3人「斷正嚇到腳軟」

近期港鐵旗下輕鐵「嚴密查票」，網傳一張懞為輕鐵逃票的相片，指有一家三口沒有購買車票坐「霸王車」被捉。網民更指一家之主「嚇到腳軟」，並需要職員安慰，事件引來網民熱議。
輕鐵站內一家三口疑逃票
社交平台近日近日流傳一張疑為輕鐵查票的相片，帖文指，有一家三口「唔俾錢拍卡搭輕鐵」，更指出「一家之主」（男子）當場斷正被捉到、沒有購買車票後「嚇到腳軟」，需要由港鐵女職員「安慰返轉頭」，帖文沒有透露涉事地點。
從該張照中可見， 有兩位成人及一位小孩，正坐在輕鐵月台上的椅子，一名港鐵女職員正與男子對話。不過，男子的表情非常無奈，旁邊女伴及男童亦在旁傾聽。
網民：今次因少失大
網民留言批評逃票行為，認為「一早要捉啦，我個時成日見好多人搭輕鐵唔泊卡的」、「呢啲教壞下一代」；對於男子「腳軟」一事，有人直言「幾蚊都慳，仲要作為男人唔做好榜樣，更膽小如鼠」、「咁大個人唔洗腳軟呀」。
事件引起網民討論，有人表示支持懲罰，「370咁平。之前唔知答左幾多次霸王車啦，宜家都係俾返之前欠嘅」、「雞碎咁多都要呃人，抵死！因少失大，而家仲要俾人罰多啲！」、「其實好平咋嘛，泊車抄牌都320啦，抄兩次都夠俾佢三條友」；亦有網民指事件更疑演變為報警處理，「後尾好似話要報警，聽到佢講英文的，我嗰時喺現場」。