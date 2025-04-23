熱門搜尋:
金像獎2025 SIERRA SEA 特朗普關稅戰 網上熱話 DSE 2025 新店關注組 姜濤 健身 行山路線 二手樓 好去處 消委會 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-04-23 10:11:28

網傳麥當勞男職員向女同事吐口水 16歲少年涉普通襲擊被捕(更新)

分享：
網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖)

網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖)

adblk5

連鎖快餐店麥當勞懷疑發生員工欺凌事件。網上流傳一條短片，顯示一名身穿黑色制服的男員工，懷疑喝斥一名站在牆角、身穿黃色制服的女員工，其間更三度向她作吐痰狀或吐口水，女員工雖有低頭但仍閃避不及。

【4月23日更新警方回應】警方表示，周一(21日)下午接獲一名16歲本地少女報案，指發現一段與自己相關的影片於網上流傳，因此到北角英皇道238號一間餐廳，要求將影片下架，並要求警方到場協助。警方調查後，周二晚(22日)在北角區以涉嫌普通襲擊，拘捕一名16歲本地少年。他涉嫌於去年11月餐廳的員工休息室內，與該名少女因瑣事爭執，並向對方吐口水。少年獲准保釋候查，須於5月下旬再向警方報到。

adblk6

 

【4月22日更新麥當勞回應】麥當勞再次回覆《am730》交代事件，指個案已交由警方跟進，涉事員工目前正停職接受調查。麥當勞將持續與相關員工及其家人保持溝通，並提供適切協助。因涉及私隱，未能提供進一步資料，重申對任何違規事件一直採取零容忍態度，並會嚴肅處理跟進個案，以確保員工能在安全的環境下工作。

涉私隱未能提供進一步資料

由於網上流傳的20多秒片段為靜音版本，暫時無從得知事發時現場對話為何。麥當勞此前回覆《am730》查詢指，關注到相關網上討論，在得悉事件後已即時聯絡相關員工並進行內部調查。麥當勞重申，對任何欺凌事件一直採取零容忍態度，將嚴肅處理個案及加強紀律培訓，確保員工享有安心的工作環境。

▼網傳短片有麥當勞員工向同事吐口水▼

網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖) 網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖) 網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖) 網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖) 網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖) 網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖) 網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖) 網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖) 網上流傳一段懷疑是麥當勞員工欺凌同事的短片。(網上影片截圖)

▼ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI▼

ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜企業資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜醫療資料（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜帳號與密碼（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜個人資訊（am730製圖） ChatGPT勿亂用，5類資料勿告訴AI｜金融帳戶（am730製圖）

限時早鳥優惠 火速訂位 | am730母親節溫馨晚宴 $5000福袋等你拎!

ad