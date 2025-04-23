網傳麥當勞男職員向女同事吐口水 16歲少年涉普通襲擊被捕(更新)

連鎖快餐店麥當勞懷疑發生員工欺凌事件。網上流傳一條短片，顯示一名身穿黑色制服的男員工，懷疑喝斥一名站在牆角、身穿黃色制服的女員工，其間更三度向她作吐痰狀或吐口水，女員工雖有低頭但仍閃避不及。

【4月23日更新警方回應】警方表示，周一(21日)下午接獲一名16歲本地少女報案，指發現一段與自己相關的影片於網上流傳，因此到北角英皇道238號一間餐廳，要求將影片下架，並要求警方到場協助。警方調查後，周二晚(22日)在北角區以涉嫌普通襲擊，拘捕一名16歲本地少年。他涉嫌於去年11月餐廳的員工休息室內，與該名少女因瑣事爭執，並向對方吐口水。少年獲准保釋候查，須於5月下旬再向警方報到。