網傳「大亞灣核電站爆炸」　保安局澄清屬謠言　惠州消防咁解釋

照片見橙紅色煙霧疑有火光

網上流傳的4張相片顯示一輯橙紅色煙霧，據稱拍攝於大亞灣。有網民在社交平台指有民眾反映惠州區的天空中出現大片不明的黃色煙霧。從照片看，橙紅色煙霧照亮了天空，當中疑似有火光。隨後有關相片被網民轉發，並質疑是「大亞灣發電廠爆炸」，但並未進行求證。