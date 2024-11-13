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2024-11-13 10:14:18

網傳「大亞灣核電站爆炸」　保安局澄清屬謠言　惠州消防咁解釋

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網傳大亞灣核電站爆炸，保安局澄清消息純屬謠言。(網上圖片)

網傳大亞灣核電站爆炸，保安局澄清消息純屬謠言。(網上圖片)

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周二(12日)深夜網上有4張相片流出，聲稱大亞灣核電站爆炸。對此中電表示核電廠一切正常，保安局今日(13日)凌晨發新聞稿，澄清有關消息毫無事實根據，純屬謠言。

網上流傳的4張據稱拍攝於大亞灣的照片，可見橙紅色煙霧照亮了天空，疑似有火光。(網上圖片) 網上流傳的4張據稱拍攝於大亞灣的照片，可見橙紅色煙霧照亮了天空，疑似有火光。(網上圖片) 網上流傳的4張據稱拍攝於大亞灣的照片，可見橙紅色煙霧照亮了天空，疑似有火光。(網上圖片) 網上流傳的4張據稱拍攝於大亞灣的照片，可見橙紅色煙霧照亮了天空，疑似有火光。(網上圖片)

照片見橙紅色煙霧疑有火光

網上流傳的4張相片顯示一輯橙紅色煙霧，據稱拍攝於大亞灣。有網民在社交平台指有民眾反映惠州區的天空中出現大片不明的黃色煙霧。從照片看，橙紅色煙霧照亮了天空，當中疑似有火光。隨後有關相片被網民轉發，並質疑是「大亞灣發電廠爆炸」，但並未進行求證。

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保安局：純屬謠言

保安局新聞稿表示，就有社交媒體謠傳「大亞灣核電站發生爆炸」，當局並無收到內地相關機構的通報，經與廣東省核應急委員會辦公室查證後，確認核電站運作正常，並無發生爆炸，有關消息毫無事實根據，純屬謠言。市民應留意政府官方渠道發放的公布，切勿輕信任何謠言。

至於大亞灣核電站股東之一的中華電力回覆查詢時指，大亞灣核電站一切正常，並指出網傳照片並非大亞灣核電站。

惠州消防：石化區生產工藝波動

廣東惠州市消防救援支隊今晨(13日)發布情況通報指，12日淩晨2時左右，惠州大亞灣石化區中海殼牌二期生產工藝發生波動，企業採取緊急停車、排放到火炬燃燒的工藝處置措施，未發生火災事故，未造成人員傷亡。

據悉，大亞灣核電廠與大亞灣石化區直線距離約20公里，車程距離則為42公里。

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