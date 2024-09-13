網售假LV、GUCCI月餅 海關住宅檢26盒貨拘兩人

中秋佳節將至，海關早前在網上巡查發現有人出售懷疑冒牌月餅，調查後識破兩個懷疑涉案網上帳戶，搜查一個住宅單位後檢獲26盒懷疑冒牌月餅，涉及美心、GUCCI等品牌，以及沒有設計和生產該款月餅的LV，兩人被捕。另外，海關亦在市面發現涉及卡通人物的懷疑冒牌燈籠，巡查新界3間店舖後拘捕3人。

海關上月底至本月初採取行動，透過網上巡查和利用大數據進行風險評估和分析，發現有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅，遂派員「放蛇」喬裝顧客試買。

在商標持有人協助下識破兩個出售冒牌月餅網上帳戶，又在南區一個住宅單位搜獲26盒冒牌月餅及28件冒牌餐具，拘捕兩人，相信為獨立經營。

