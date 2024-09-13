網售假LV、GUCCI月餅 海關住宅檢26盒貨拘兩人

中秋佳節將至，海關早前在網上巡查發現有人出售懷疑冒牌月餅，調查後識破兩個懷疑涉案網上帳戶，搜查一個住宅單位後檢獲26盒懷疑冒牌月餅，涉及美心、GUCCI等品牌，以及沒有設計和生產該款月餅的LV，兩人被捕。另外，海關亦在市面發現涉及卡通人物的懷疑冒牌燈籠，巡查新界3間店舖後拘捕3人。
海關上月底至本月初採取行動，透過網上巡查和利用大數據進行風險評估和分析，發現有人利用網上平台售賣懷疑冒牌月餅，遂派員「放蛇」喬裝顧客試買。
在商標持有人協助下識破兩個出售冒牌月餅網上帳戶，又在南區一個住宅單位搜獲26盒冒牌月餅及28件冒牌餐具，拘捕兩人，相信為獨立經營。
美心Magical變Magieal
行動中檢獲的懷疑冒牌月餅涉及多個品牌，包括美心、LV和GUCCI。海關版權及商標調查科科技罪案調查組高級調查主任廖聞晉表示，其中一個品牌主要售賣皮具和時裝等，並無設計和生產該款月餅、餐具，相關偽冒貨品售600至800元不等。
另一懷疑冒牌的「美心流心奶黃」月餅，就抄襲正貨包裝盒的外觀設計和註冊商標，惟盒上「Magical」的字樣被串成「Magieal」，假貨側面防偽標籤亦未能通過官方指定應用程式驗證，亦有包裝的繁體字變成簡體字。正版貨現時售284元，假貨則是220元，即約七七折。海關已把月餅樣本送交政府化驗所化驗，測試是否含有害物質。
檢540卡通人物冒牌燈籠
此外，海關在市面巡查發現有人出售懷疑冒牌燈籠，突擊搜查屯門和元朗共3間店舖，檢獲540個懷疑冒牌燈籠涉及多款動漫卡通人物，每個以8至40元發售，為正貨價錢兩至三成，3人被捕。海關整個行動共拘捕2男3女，年齡介乎21至70歲，檢獲貨品市值2.8萬元，海關指會繼續加強市面及網上巡查執法，呼籲消費者光顧信譽良好店舖。