網售兩款減肥藥含違禁成分　27歲女子被捕

因應有人在社交媒體平台涉嫌違法銷售含有已禁用和未標示受管制藥物成分的減肥藥，衞生署今日(11日)聯同警方在將軍澳及大埔採取執法行動。行動中，拘捕一名27歲的女子。

衞生署根據情報，早前透過即時通訊軟件購獲兩款減肥產品的樣本，送交政府化驗所進行化驗。結果顯示，其中一個盛載在黑色膠樽、包裝上標示「HELLO GIRL time to show your figure」的膠囊樣本含有「西布曲明」和「呋塞米」；另一款膠囊產品則盛載在沒有任何標示和包裝的藍色膠樽，樣本證實含有「西布曲明」、「去甲基西布曲明」和「呋塞米」。三種成分均屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。上述兩款產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。