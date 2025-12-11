熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-12-11 17:43:20

網售兩款減肥藥含違禁成分　27歲女子被捕

分享：
網售兩款減肥藥含違禁成分，27歲女子被捕。(政府新聞處)

網售兩款減肥藥含違禁成分，27歲女子被捕。(政府新聞處)

因應有人在社交媒體平台涉嫌違法銷售含有已禁用和未標示受管制藥物成分的減肥藥，衞生署今日(11)聯同警方在將軍澳及大埔採取執法行動。行動中，拘捕一名27歲的女子。

衞生署根據情報，早前透過即時通訊軟件購獲兩款減肥產品的樣本，送交政府化驗所進行化驗。結果顯示，其中一個盛載在黑色膠樽、包裝上標示「HELLO GIRL time to show your figure」的膠囊樣本含有「西布曲明」和「呋塞米」；另一款膠囊產品則盛載在沒有任何標示和包裝的藍色膠樽，樣本證實含有「西布曲明」、「去甲基西布曲明」和「呋塞米」。三種成分均屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。上述兩款產品亦懷疑屬未經註冊藥劑製品。

adblk5
圖示盛載在沒有任何標示和包裝的藍色膠樽內的膠囊樣本。(政府新聞處) 圖示盛載在黑色膠樽、包裝上標示「HELLO GIRL time to show your figure」的膠囊樣本。(政府新聞處)

已購買的市民應停止服用

「西布曲明」曾用於抑壓食慾，由於會增加心血管疾病的風險。「去甲基西布曲明」的化學結構則與「西布曲明」類似。「呋塞米」用以治療心臟病，副作用包括低血壓和電解質不平衡。衞生署呼籲已購買的市民立即停止服用，市民亦切勿購買或服用成分或來歷不明的產品。衞生署會繼續調查事件和採取適當跟進。

衞生署提醒市民，所有已註冊的藥劑製品必須在包裝上附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。

減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思 減肥｜點解瘦唔到？　營養師破解8個健康迷思

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 