網售糖果MINTS Plus+含壯陽藥成分兼超出每日劑量　衞生署籲停止服用

在網上出售並包裝成糖果的「MINTS Plus+」產品，被衞生署發現含有用於治療勃起功能障礙的處方藥物「他達拉非」成分，水平更超出其一般的每日劑量，呼籲市民切勿購買或服用，不當服用有機會構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。

「他達拉非」須在醫生建議下使用

「他達拉非」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。衞生署根據市民投訴，早前透過網上平台獲得有關產品樣本作化驗，政府化驗所的檢驗結果顯示，樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「他達拉非」，而有關產品在香港並非註冊藥劑製品，不可在本港銷售。