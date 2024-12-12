網售糖果MINTS Plus+含壯陽藥成分兼超出每日劑量　衞生署籲停止服用

在網上出售並包裝成糖果的「MINTS Plus+」產品，被衞生署發現含有用於治療勃起功能障礙的處方藥物「他達拉非」成分，水平更超出其一般的每日劑量，呼籲市民切勿購買或服用，不當服用有機會構成嚴重健康風險，尤其是對有心臟問題的病人。
「他達拉非」須在醫生建議下使用
「他達拉非」是用於治療勃起功能障礙的處方藥物，必須在醫生建議下使用，亦只可在註冊藥劑師監督下於藥房憑醫生處方購買。衞生署根據市民投訴，早前透過網上平台獲得有關產品樣本作化驗，政府化驗所的檢驗結果顯示，樣本含有《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥「他達拉非」，而有關產品在香港並非註冊藥劑製品，不可在本港銷售。
副作用包括頭痛嘔吐頭暈
衞生署正繼續調查事件，呼籲已購買有關產品的市民應立即停止服用，如服用後感到不適應尋求醫護人員意見。署方又指，「他達拉非」的副作用包括低血壓、頭痛、嘔吐、頭暈及暫時性視力模糊，亦可能與某些藥物產生相互作用，令血壓降至危險水平，不當使用更有機會構成嚴重健康風險，尤其是有心臟問題的病人。
衞生署發言人強烈呼籲，市民切勿購買或服用成分不明、成分可疑，或來歷不明的產品，強調所有已註冊的藥劑製品，包裝上須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」，未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。