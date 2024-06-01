網媒主編李敏妮參選記協主席被DQ　因提名被撤銷未能補上

香港記者協會即將進行換屆選舉，早前現屆主席陳朗昇表明不會尋求連任。在周五（5月31日）多個本地媒體都收到電郵，一名傳媒人的李敏妮報稱會參選，但在宣傳中隻字未提其現有身份，及後經媒體調查知道是網媒《透視報》的主編。不過據報李因為其中一個的提名被有關人士撤銷後，李未能再補上新提名，因此喪失參選資格。

李敏妮在昨日經電郵向多間本地媒體，表示角逐記協主席的職位。其參選的政綱指自己為「屢次獲新聞及人權獎項的資深傳媒人，本人深信只有香港的新聞和言論自由獲得保障」，在其政綱之中對其工作及獎項就只談及到2000年代。