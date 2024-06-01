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2024-06-01 14:14:52

網媒主編李敏妮參選記協主席被DQ　因提名被撤銷未能補上

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網媒主編李敏妮參選記協主席被DＱ。

網媒主編李敏妮參選記協主席被DＱ。

香港記者協會即將進行換屆選舉，早前現屆主席陳朗昇表明不會尋求連任。在周五（5月31日）多個本地媒體都收到電郵，一名傳媒人的李敏妮報稱會參選，但在宣傳中隻字未提其現有身份，及後經媒體調查知道是網媒《透視報》的主編。不過據報李因為其中一個的提名被有關人士撤銷後，李未能再補上新提名，因此喪失參選資格。

李敏妮在昨日經電郵向多間本地媒體，表示角逐記協主席的職位。其參選的政綱指自己為「屢次獲新聞及人權獎項的資深傳媒人，本人深信只有香港的新聞和言論自由獲得保障」，在其政綱之中對其工作及獎項就只談及到2000年代。

曾稱支持立「假新聞法」

根據多個媒體發現，李是親政府網媒《透視報》的主編。更曾接受內地媒體評論人「靖海侯」的訪問，及轉載有關的評論。李在參選口號稱為「為傳媒堅持」，並指未來的重點工作是捍衛新聞自由，為記者發聲，令香港的傳媒發揮第四權，監察政府。而在其訪問曾指《香港國安法》是靈丹妙藥，以及支持立「假新聞法」。

不過記協在周五晚公布，在新一屆換屆選舉中，收到了2份主席的報名，當中其中1名主席候選人的2個提名之中，其中1個經記協核實後，有關提名人表明撤銷有關提名，故記協要求李在昨午補交提名，但最後未能補回而喪失參選資格。另外記協表示，還有1人參選副主席及13人報名參選理事。全部人都獲核實通過。

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