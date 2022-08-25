網媒男記者認阻差辦公等兩罪 待索醫療報告擔保至9月22日判刑

去年8月31日，港鐵太子站事件兩周年，警方派員到場巡邏，期間網媒「蛋蛋俱樂部」男記者因把相機腳架置於路中心被控，他早前否認阻差辦公及公眾地方妨擾兩罪。案件原定今於西九龍裁判法院開審，他受審前認罪。案情指，被告當日站在行人路上拍攝，遭警員阻止，裁判官李志豪批准被告擔保至9月22日判刑，以待索取社會服務令及醫療報告，但強調此非等同法庭在判刑上給予任何承諾，被告莫因而抱有任何遐想。



案情指，報稱是「蛋蛋俱樂部」 記者的34歲被告梁志恒，被控於2021年8月31日，在旺角彌敦道與太子道西交界港鐵太子站B1出口外阻礙獲合法授權執行公務的警長22991執行公務；及在同日於上址的行人路中心放置腳架拍攝，因而可直接造成或可導致上述公眾地方遭受阻礙。