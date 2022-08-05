網媒記者「姜牧師」拒停直播被控阻差脫罪 官：控方未能舉證至毫無合理疑點

自稱「姜牧師」的網媒記者姜嘉偉，去年七一在銅鑼灣街道直播期間被捕，被控阻礙公職人員，他否認控罪，案件今日（5日）在東區裁判法院裁決。裁判官梁嘉琪指，本案兩名關鍵證人就被告如何阻礙警方的證供出現分歧，他們只警告被告停止拍攝，但無向他指出自拍棍如何衍生危險或造成影響。裁判官因此裁定控方未能舉證至毫無合理疑點，被告罪名不成立。

案情指，30歲被告姜嘉偉、報稱牧師，他被控於2021年7月1日，在銅鑼灣京士頓街9號外阻礙依法執行公務的偵緝高級督察梁子祺。高級督察梁子祺供稱，當時被告手持「自拍棍」拍攝，警員13487嘗試對被告進行搜查，他擔心同事頭部會被「自拍棍」頂到，或被告意外鬆手而擊傷同事，故要求被告停止拍攝，但被告沒有配合。

辯方在審訊時指，警方在無法律基礎下中斷錄影，質疑警員已超越《警隊條例》賦予的權力，被告有權不遵從指示，反之他最多為對方帶來不便，不構成控罪所指的阻礙。裁判官則稱，被告當日跟隨警員巡邏路線移動，鏡頭放在委任證水平，與一般記者拍攝大環境有別，觀乎七一此「特別日子」、時間、地點而言，督察有證據基礎對被告起疑，因此警方有權力搜他身。

惟梁與同僚作供時均著重被告造成阻礙，無向他解釋危險之處，甚至無表明自拍棍影響搜查，及它與拍攝的關係。裁判官認為，此部分的證供出現分歧，未能排除所有疑點，裁定被告罪名不成立。