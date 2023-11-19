網店公然出售狗肉 狂言「一日都唔夠賣」 漁護署：已即時展開調查 會聯絡警方一同跟進

狗肉俗稱香肉，漁護署近日恆常網上巡查，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告帖文。漁護署正調查該網店的活動及帖文，並會聯絡警方一同跟進。漁護署強調，絕不容忍有關違法行爲，人員已即時展開調查，蒐集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控；市民切勿購買貓狗肉，如發現懷疑違例銷售情況，請致電1823舉報。

涉事的、於社交媒體自稱「食品批發商」的「玉鼎」，在漁護署公布相關事件並被傳媒廣泛報道後，不但未有刪除相關帖文，更「口」出狂言稱「多謝大家幫我分享比更多人知道」，更稱「黑粉也是粉 上左新聞後 我更多流量更加多客人」，指「一日都唔夠賣 所以唔得閒覆你地同睇留言 努力做到最好味」。