網店公然出售狗肉 狂言「一日都唔夠賣」 漁護署：已即時展開調查 會聯絡警方一同跟進

狗肉俗稱香肉，漁護署近日恆常網上巡查，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告帖文。漁護署正調查該網店的活動及帖文，並會聯絡警方一同跟進。漁護署強調，絕不容忍有關違法行爲，人員已即時展開調查，蒐集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控；市民切勿購買貓狗肉，如發現懷疑違例銷售情況，請致電1823舉報。
涉事的、於社交媒體自稱「食品批發商」的「玉鼎」，在漁護署公布相關事件並被傳媒廣泛報道後，不但未有刪除相關帖文，更「口」出狂言稱「多謝大家幫我分享比更多人知道」，更稱「黑粉也是粉 上左新聞後 我更多流量更加多客人」，指「一日都唔夠賣 所以唔得閒覆你地同睇留言 努力做到最好味」。
公然售「香肉」 聲言提供「貨到付款服務」
Facebook早前出現一名為「玉鼎」的專頁，昨日更發帖公然出售「香肉」，並聲言提供「貨到付款服務」，該宣傳圖片則貼上了一隻狗的圖畫。有市民聯絡該專頁查詢，對方稱是香港的批發商，而狗肉來自大陸農場自養。問及香肉是否即是狗肉，對方回覆說：「懂的自然懂。」惟對方沒有透露在哪區開店，只說可送貨到香港各地。
網民留言望揭發事件
涉事帖文昨日發出後不少網民便留言指責賣家，「乜野叫香肉？咁夠畺講清楚D啦！」、「明張目膽，目無法紀！」等等；更有網民在帖文下，標記(tag)香港愛護動物協會、警察、媒體等專頁； 望揭發事件。
根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。