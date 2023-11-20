網店公然售賣狗肉 警揭騙徒為盜取客戶個人及銀行資料 轉走帳戶存款

漁護署近日恆常網上巡查，發現有網店刊登懷疑出售狗肉的廣告帖文。漁護署調查該網店的活動及帖文，並聯絡警方一同跟進。警方表示，接獲漁農自然護理署(漁護署)轉介，指發現有人於社交專頁上刊登廣告聲稱出售「香肉」。警方經初步調查，懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」之名，要求顧客轉賬繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨。該程式會要求取得顧客的手機操作權限，再誘騙顧客輸入銀行戶口登入資料或其他個人資料，其後騙徒會轉走戶口内的存款並失去聯絡。
警方表示，深水埗警區及網絡安全及科技罪案調查科會繼續跟進有關懷疑虛假手機應用程式及社交專頁，以防市民受騙。此外，深水埗警區動物罪案專隊亦會繼續聯同漁農自然護理署作進一步調查，了解案件會否牽涉其他罪行。
漁護署強調，絕不容忍有關違法行爲，人員已即時展開調查，蒐集證據，如證屬實，會向相關人士提出檢控；市民切勿購買貓狗肉，如發現懷疑違例銷售情況，請致電1823舉報。
涉事網店囂張回覆網民
涉事的、於社交媒體自稱「食品批發商」的「玉鼎」，在漁護署公布相關事件並被傳媒廣泛報道後，不但未有刪除相關帖文，更「口」出狂言稱「多謝大家幫我分享比更多人知道」，更稱「黑粉也是粉 上左新聞後 我更多流量更加多客人」，指「一日都唔夠賣 所以唔得閒覆你地同睇留言 努力做到最好味」。
公然售「香肉」 聲言提供「貨到付款服務」
Facebook早前出現一名為「玉鼎」的專頁，昨日更發帖公然出售「香肉」，並聲言提供「貨到付款服務」，該宣傳圖片則貼上了一隻狗的圖畫。有市民聯絡該專頁查詢，對方稱是香港的批發商，而狗肉來自大陸農場自養。問及香肉是否即是狗肉，對方回覆說：「懂的自然懂。」惟對方沒有透露在哪區開店，只說可送貨到香港各地。
網民留言望揭發事件
涉事帖文昨日發出後不少網民便留言指責賣家，「乜野叫香肉？咁夠畺講清楚D啦！」、「明張目膽，目無法紀！」等等；更有網民在帖文下，標記(tag)香港愛護動物協會、警察、媒體等專頁； 望揭發事件。
根據《貓狗規例》（第167A章），任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁六個月。