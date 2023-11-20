網店疑公然賣「香肉」 誘用指定程式付款或涉電騙 漁護署警方追查

近日有網店帖文出售「香肉」，疑公然賣狗肉。漁護署昨稱，正調查事件並聯絡警方一同跟進。正當全城圍鬧網頁公然賣狗肉之際，案件至昨深夜有新發展，警方經初步調查，懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」要求顧客轉賬繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨，以取得顧客手機操作權限，並誘騙顧客輸入銀行戶口等個人資料，以盜取戶口存款。警方將繼續聯同漁護署調查案件。

Facebook早前出現一名為「玉鼎」的專頁，該專頁於今年10月設立，沒有詳細交代網店詳情。專頁上周五(17日)發出的第一個帖文原本寫明是「新鮮美味的狗肉」，後來在同日傍晚編輯為「香肉」。帖文內的宣傳圖片貼上了一隻狗的圖畫，提到價錢是兩斤328元，每加一斤150元，並聲言提供「貨到付款服務」。 專頁被問及香肉是否即是狗肉，網主回覆說：「懂的自然懂。」惟對方沒有透露在哪區開店，只說可送貨到香港各地。有市民聯絡該專頁查詢，對方稱是香港的批發商，而狗肉來自大陸農場飼養。涉事帖文發出後不少網民留言指責賣家，「乜嘢叫香肉？咁夠薑講清楚D啦！」、「明目張膽，目無法紀！」等等；更有網民在留言區標記香港愛護動物協會、警察、媒體等機構專頁，冀揭發事件。而專頁昨更霸氣回覆，「多謝大家幫我分享比更多人知道 黑粉也是粉」、「想食PM我吧 其他人睇唔到」。