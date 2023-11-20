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2023-11-20 04:30:59
日報

網店疑公然賣「香肉」 誘用指定程式付款或涉電騙 漁護署警方追查

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近日有網店帖文出售「香肉」，疑公然賣狗肉。漁護署昨稱，正調查事件並聯絡警方一同跟進。正當全城圍鬧網頁公然賣狗肉之際，案件至昨深夜有新發展，警方經初步調查，懷疑有騙徒開設社交專頁，藉出售「香肉」要求顧客轉賬繳付訂金，或傳送連結誘使顧客下載懷疑虛假手機應用程式訂貨，以取得顧客手機操作權限，並誘騙顧客輸入銀行戶口等個人資料，以盜取戶口存款。警方將繼續聯同漁護署調查案件。

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狗肉 香肉

有網店刊登帖文出售「香肉」，疑公然在網上售賣狗肉。

香肉 狗肉

第一個帖文原本寫明是「新鮮美味的狗肉」，後來在同日傍晚編輯為「香肉」。

Facebook早前出現一名為「玉鼎」的專頁，該專頁於今年10月設立，沒有詳細交代網店詳情。專頁上周五(17日)發出的第一個帖文原本寫明是「新鮮美味的狗肉」，後來在同日傍晚編輯為「香肉」。帖文內的宣傳圖片貼上了一隻狗的圖畫，提到價錢是兩斤328元，每加一斤150元，並聲言提供「貨到付款服務」。

專頁被問及香肉是否即是狗肉，網主回覆說：「懂的自然懂。」惟對方沒有透露在哪區開店，只說可送貨到香港各地。有市民聯絡該專頁查詢，對方稱是香港的批發商，而狗肉來自大陸農場飼養。涉事帖文發出後不少網民留言指責賣家，「乜嘢叫香肉？咁夠薑講清楚D啦！」、「明目張膽，目無法紀！」等等；更有網民在留言區標記香港愛護動物協會、警察、媒體等機構專頁，冀揭發事件。而專頁昨更霸氣回覆，「多謝大家幫我分享比更多人知道 黑粉也是粉」、「想食PM我吧 其他人睇唔到」。

玉鼎 香肉 狗肉

專頁昨日回覆網民指責。

關注人士促研加重刑罰

香港拯救貓狗協會創辦人Linda表示，堅決反對有網店出售狗肉，直言文明社會不應容許售賣和食用狗肉。她提到，市民大多了解食狗肉是不對的，「見到呢啲(賣狗肉)專頁係人都會檢舉，唔會放過佢」；建議當局，應向商戶多加宣傳販賣狗肉的罰則，「唔係啲不法之徒以為咁樣做無問題」。立法會議員陳凱欣亦表示，若網上賣狗肉成趨勢，當局應加強罰則，如調高罰款和監禁年期，「罰款倍升，甚至幾倍上升都可以」以保障動物生命；她亦建議當局提醒邊境人員提高警覺、多用搜索犬檢查，以防有人偷運貓狗肉入境。根據《貓狗規例》(第167A章)，任何人不得屠宰任何狗隻或貓隻以作食物之用，不論其是否供人食用；亦不得售賣或使用或允許他人售賣或使用狗肉及貓肉作食物。違者一經定罪，最高可被判處罰款5,000元及監禁6個月。

油麻地店主賣貓肉判囚10周

雖已有法例禁止售賣和管有狗肉，香港過去亦曾有人鋌而走險賣狗肉或貓肉。今年2月，油麻地新填地街有一家凍肉店，被揭以「M肉」、「G肉」為隱稱，售賣貓狗肉；店舖40歲男負責人吳思遠承認賣貓肉罪名，被判即時監禁10星期。另外，1998年二月，一名男子多次在將軍澳捕殺流浪狗作食用，被判罰款二千元及入獄一個月，為全港首宗因食狗肉判監案例。

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