網店訂熊積木公仔未能交貨涉違《商品說明條例》　31歲男被捕

海關指，一向相當關注涉及網購的違規行為，並致力打擊網上不良營商手法，以保障消費者權益。

海關表示，早前接獲多宗舉報，指一間網上玩具零售商涉嫌於網上銷售知名熊型積木公仔時，在接受客人付款預訂貨品後，未能於指定日期或合理時間內向客人供應訂購的貨品，亦沒有安排任何退款。

最高可被罰款50萬

根據《條例》，任何商戶在接受付款時，意圖不供應有關產品或意圖供應與有關產品有重大分別的產品，或沒有合理理由相信能在指定或合理的時間內供應有關產品，即屬違法。一經定罪，最高可被罰款50萬元及監禁5年。

海關呼籲，商戶應遵守《條例》的規定，如不肯定有能力在指定或合理的時間內提供合適的產品或服務時，不應收取消費者預付費用。

同時提醒消費者，購買熱賣產品前，應留意有關產品的供應量和供應期，包括由品牌方作出之公布，以作參考；消費者亦應考慮向商譽良好之商戶訂購產品，於購買產品後，應保留交易文件如通訊對話紀錄、貨款轉賬收據等，以便日後有需要作出投訴時有所依據。