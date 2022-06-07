網戀投資騙案去年升2.5倍　涉款超過3億元

「網戀投資騙案」呈上升趨勢，警方去年錄得逾600宗個案，損失金額超過3億元，分別按年上升2.5倍和3.3倍。受害人當中，83%是女性，17%是男性，當中以21至30歲佔最多。警方呼籲市民網上交友要小心，不要透過不明來歷的連結下載所謂「投資應用程式」。

墮入騙局的女商人陳小姐，今年3月在社交平台的「單身、行山、寵物」群組，認識了一名自稱是室內設計師的男子。男子經常向陳小姐發放自己行山的相片，展現自己懂得享受生活、陽光的一面，又主動噓寒問暖。

雙方關係開始一個星期左右，男子便開始遊說陳小姐，在手機安裝一個聲稱是虛擬投資貨幣的平台應用程式，說自己投資經驗豐富，誘使陳小姐一同「投資」。當陳小姐表示無錢，騙徒會稱自己也會「夾錢」，結果陳小姐籌足款項。

不過，陳小姐4月中向平台申請提款，平台卻稱陳小姐須先支付款項的15%作為「公證金」，提款不果加上看新聞後，驚覺自己墮入騙局，合共被呃走逾200萬元。

部分騙徒以合成照片進行詐騙

警方反詐騙協調中心高級督察陸鴻基表示，這類騙案的騙徒，一般會扮成「高富帥」接觸受害人，職業通常是金融才俊；他們會在社交媒體盜用這類人士的相片，找一些可以突顯他們生活無憂或事業有成的照片，相片的背景多數是周遊列國、滿身名牌等；騙徒亦會用合成技術，將目標頭像合成到相片。

他表示，如果懷疑網友身分，可以上網搜尋一下相片，核實身分；也可以要求對方視像通話。此外，騙徒推介的假程式，都不能從官方應用程式商店找到，只能透過點擊連結下載，所以切勿透過不明來歷的連結，下載所謂「投資應用程式」。陸又呼籲大家關心身邊親友，如果他們表示認識一個素未謀面的網友，而對方推介聲稱「低風險、高回報」的投資計劃，必定要提醒他們可能是騙徒。如有懷疑，可打警方「防騙易」熱線。