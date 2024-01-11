網民指利用女兒博同情 天瑜爸爸斥無知涼薄 或是「壓死他們的最後一根稻草」（有片）

女童周天瑜2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，至2020年5月在瑪麗醫院做手術時發生醫療事故而變植物人至今逾3年，天瑜爸爸多年來一直為愛女討回公道奔波勞碌，昨日（10日）在facebook「天瑜醫療事故關注組」發文指，一直有網民指他應該對女兒放手，但他解釋，對於天瑜的去留，父母沒有決定權。 有網民指他對女兒不放手 天瑜爸爸於周二（9日）凌晨更新，指天瑜在過去一周不算有很大好轉，但總算是比上周較為穩定，血壓也沒有再出現大幅的上落，但仍需要使用強心藥。翌日他再撰文表示，一直以來在網上看到不少類似的評論，説他「應該放手，讓天瑜舒服地離去」。

天瑜去留「從來不是由父母作主」 天瑜爸爸表示，所有說出這種話的人，根本都還沒搞清楚現實情況，因為在這件事上，父母根本不能作主，「大家真的不要以為當父母的就可以操孩子的生殺大權……別說天瑜的生死去留，就連她能不能出院，可不可以回家，甚至我們希望她在那一家醫院留醫，選擇怎樣的治療方案等問題，從來都不是由我們做父母的去作主，一切都是醫生按病人的最佳利益去作決定」，「所以我並不能夠說，因爲我不想她再受苦，然後我就去做些什麼決定或動作來提前結束她的生命。」

「安樂死」在香港還未合法化 他續指，「安樂死」在香港還未合法化，即使是有自主意識的成年人，面對甚麼不治之症、全身癱瘓，就連他自己本人都不可以按自己的意願，透過合法的途徑去提前結束自己的生命。這已經是法律制度的問題，而非他個人意願「捨不捨得」或「道不道德」的問題。 早已跟醫生達成共識 天瑜爸爸再表示，其實他早已跟醫生達成共識，決定了在危急關頭下不為天瑜作心肺復甦等搶救工作，他指，如果有留意他的帖文或媒體報道的話都會知道，又指，「如果天瑜的心臟功能持續轉差，我們也不會再加大強心藥的劑量。」目前，家人能做的事只有守候和陪伴。