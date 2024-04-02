網片顯示踢拖男「撻朵」指嚇司機　元朗反黑組調查後拘2男

網上流傳一條片段，顯示在上周六(3月30日)凌晨，一名踢拖的男子在洪水橋懷疑不滿朋友開車時被人緊隨，在街頭公然「撻朵」自稱幫會成員「我和勝和呀！」，更拿起一支長螺絲批指嚇，要求尾隨車輛的男司機道歉。片段連日來惹來關注，警方表示留意到該網上片段，元朗警區反三合會行動組人員經調查後，昨日(1日)拘捕2名男子。

警方指，早前留意到一網上片段，片段中一輛私家車在田心路與田廈路交界，被另一輛私家車攔截，一名男子從該私家車下車，與被攔截的私家車男司機就駕駛態度爭執，期間懷疑自稱三合會成員並手持攻擊性武器。

元朗警區反三合會行動組人員經深入調查後，於昨日(1日)凌晨約5時，在天水圍區拘捕一名42歲男子，涉嫌「身為三合會社團成員」。他已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。警員其後在同日晚上約11時，在元朗區拘捕一名38歲男子，涉嫌「自稱三合會成員」及「藏有攻擊性武器」，他現正被扣留調查。

事發在上周六(3月30日)凌晨4時，一名踢拖的男子在洪水橋懷疑不滿朋友開車時被人緊隨，在街頭公然「撻朵」自稱幫會成員「我和勝和呀！」。據了解，該踢拖男外號「承駿」，影片由其女友拍攝。承駿在片中高呼追隨「傑佬」，疑因此連累大佬「傑佬」被捕受查，元朗警區反黑組於4月1日深夜在元朗區拘捕「承駿」。