網約司機接單驚見客人運發射器　疑與「偽基站」案有關　運貨途中求助工會

一名男子涉嫌使用客貨車再利用俗稱「偽基站」的非法無線電干擾器，假扮「#」號開頭的短訊，企圖騙取信用卡資料，被警方拘捕。有網約司機日前接到一宗訂單，載貨時更發現客人在車上設置電腦器材及發射器，並要司機只須在油尖旺區四周行駛，司機感可疑，遂向所屬工會求助，最終警方就「偽基站」案展開拘捕期間，工會證實司機早已有求助，協助司機與案無關。
與涉事網約司機同屬「輕型貨車司機協會」的會員，昨於網上群組發文敘述事發經過，指涉事網約司機一開始接到一宗「包鐘」訂單，即以每小時計算服務車費可在「包鐘」時間內前往香港不同地區運送貨物，客人卻只要求貨車在油尖旺區行駛，所運送的貨物更是為一批電腦器材及發射儀器，使司機大感古怪。
司機隨即以WhatsApp向工會求助，在協會理事盧文輝及副主席楊志卓得悉事件後，便提醒司機要提高警覺，若發生事故要立即致電999報警求助。至當日下午5時許，在司機求助之際，貨車亦駛至朗豪坊附近位置，數十名探員湧至截停貨車，並拘捕當時在車上的疑犯及司機，工會成員及義務律師即趕到現場協助證明司機並非涉案。帖文指，在了解事發經過後警方將司機列為證人。
警方今日就「偽基站」一案交代時透露，在旺角拘捕一名23歲男子，涉「串謀詐騙」，並在客貨車內檢獲兩部手提電話及「偽基站」。被捕男子現正被扣留調查，稍後將被落案起訴。