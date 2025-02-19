網約司機接單驚見客人運發射器　疑與「偽基站」案有關　運貨途中求助工會

一名男子涉嫌使用客貨車再利用俗稱「偽基站」的非法無線電干擾器，假扮「#」號開頭的短訊，企圖騙取信用卡資料，被警方拘捕。有網約司機日前接到一宗訂單，載貨時更發現客人在車上設置電腦器材及發射器，並要司機只須在油尖旺區四周行駛，司機感可疑，遂向所屬工會求助，最終警方就「偽基站」案展開拘捕期間，工會證實司機早已有求助，協助司機與案無關。

與涉事網約司機同屬「輕型貨車司機協會」的會員，昨於網上群組發文敘述事發經過，指涉事網約司機一開始接到一宗「包鐘」訂單，即以每小時計算服務車費可在「包鐘」時間內前往香港不同地區運送貨物，客人卻只要求貨車在油尖旺區行駛，所運送的貨物更是為一批電腦器材及發射儀器，使司機大感古怪。