外號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒承認2項襲擊及3項非禮罪，即時判監8個月。(資料圖片)

外號「劉馬車」的網絡紅人劉駿軒早前被控2項襲擊及3項非禮罪，分別是在法院羈留期間和在動漫節時襲擊兩名男子，以及非禮3名女子。「劉馬車」承認有關控罪，今早(25日)在屯門裁判法院接受判刑。署理主任裁判官鄧少雄認為被告重犯機會高，判處「劉馬車」即時入獄8個月。

27歲被告劉駿軒，報稱無業，承認兩項襲擊及3項非禮罪。案情指，被告分別在今年1月19日以及7月26日、即動漫節時，在屯門法院大樓羈留室及灣仔會展內，襲擊受害人陳子健和黃群壹，對他們造成身體傷害。另外，被告亦分別在今年7月31日和8月1日，先後在元朗、屯門及沙田非禮3名女子，當中至少兩人為女童。

辯方求情時引述背景報告，指「劉馬車」在破碎家庭成長，與父親相依為命，被告已對所犯下的控罪有悔意，加上他身為YouTuber，因傳媒對他和父親追訪感到十分困擾。「劉馬車」亦親自撰寫求情信，表示在還柙期間有深刻反省，雖然心理醫生對他的評價較為負面，但他有信仰支持，會痛定思痛，並承諾在日後謹言慎行，希望法庭能夠酌情處理。

官：被告重犯機會高

署理主任裁判官鄧少雄判刑時考慮兩份精神科報告、背景報告及心理報告，認為被告重犯機會高，決定就2項襲擊罪及3項非禮罪，合共判處8個月即時監禁。