網紅「唐狗」闖公屋地盤爬天秤打卡　房委會譴責：全力協助警方調查(更新)

人稱「唐狗」的網紅唐卓賢於Instagram上載一條片段，見到他懷疑擅自闖入房委會位於九龍灣宏照道公屋地盤，並在沒有任何安全措施下，徒手爬上天秤剝衫打卡，包括在天秤邊緣剝衫，舉V自拍打卡

人稱「唐狗」的網紅唐卓賢上周三（16日）於社交平台Instagram上載一條片段，見到他懷疑擅自闖入房委會位於九龍灣宏照道公屋地盤，並在沒有任何安全措施下，徒手爬上天秤剝衫打卡，包括在天秤邊緣剝衫，舉V自拍打卡，狀甚驚險，之後他更發豪語表示：「室外嘅樓底係最高，唔信你出去望下。」，並標註「cestlavie（這就是生活）」，引來一班網民表示擔心，反問他「又想做社會服務令？」，目前影片已被刪除。

房委會回覆傳媒查詢時稱，於10月16日傍晚收到宏照道公營房屋地盤承建商簡報，指網上流傳一段短片，懷疑有未經授權人士非法進入地盤，從事危險活動。經檢查地盤保安系統後，承建商確認有人在未獲准許下跨越圍街板，擅自闖入宏照道地盤，並爬上正在興建的第三座住宅大樓天秤上進行極為危險的行為。

擬圍板頂裝鐵線棘

房委會指相關行為嚴重影響工地及其個人安全，十分不負責任，並予以強烈譴責。在知悉事件後，房委會立即要求承建商跟進。承建商隨即成立調查小組，檢討地盤保安系統，並於10月19日上午向警方報案。房委會及承建商將全力協助警方調查。此外，承建商亦已馬上全面提升地盤的保安措施，包括增設閉路電視、加強保安人員巡邏頻率，並與當區警方保持緊密聯繫，亦計劃在圍街板頂部安裝保安鐵線棘，以增強預防及阻嚇效果。