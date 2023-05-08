網紅「鬼王」涉網上教「溝女」技巧向學員索共54萬 事主稱須付10萬會面片段方能下架

在網上教授男學員約會技巧課程的YouTuber「鬼王」，涉向兩男索取學費及「換裝費」共涉逾54萬元。涉案33歲男子否認2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，今（8日）於東區裁判法院開審。事主作供稱，被告曾將與事主的會面片段上載至YouTube頻道，並表示刪除片段的唯一方法是支付10萬元參加形象改造服務，否則片段公開後，事主會遭網民「起底」。

控罪指，被告周柏賢（33歲，報稱導師），被控以2項作出屬誤導性遺漏的營業行為罪，違反《商品說明條例》。首罪指，被告於2022年1月26日，作為商戶向消費者鄭姓男子作出屬誤導性遺漏的營業行為，即要求鄭繳付3.82萬元作為約會課程學費，其後再索款10萬元助鄭購買飾物及衣服，否則不容許鄭繼續參與約會課程。

聲稱報讀真人特訓班後會得到各方進步 課程涵蓋生髮和形象

事主鄭洐承今供稱，他自2021年中透過YouTube接觸到「鬼王」的約會技巧課程，他又曾以每月150美元訂閱鬼王的Patreon。在2022年1月，鄭因為遇上感情問題，便報讀鬼王的真人特訓班，學費約為7萬港元及為時一年，但因為他只會逗留香港數個月，所以鬼王稱破例只收取半年學費，即約3.8萬元。鄭指鬼王聲稱報讀真人特訓班後會得到不同方面的進步，課程涵蓋生髮和形象等。

鄭續供稱，在同年1月底，他曾與鬼王和另一學員在太古城餐廳會面，至翌日凌晨，他收到鬼王WhatsApp及要求收取10萬元形象改造費，他以無錢為由拒絕。同年2月，鬼王將兩人會面的影片上載到YouTube，並且沒有遮蔽鄭的面容，當鄭要求刪掉影片，鬼王卻向他表示要「殺一儆百」，又指鄭態度不尊重和要把他逐出師門，要求鄭支持10萬元才會刪去影片。鄭稱在2月中先後轉賬兩筆共10萬元款項給鬼王，又指鬼王期間多次在WhatsApp侮罵他「肥蟲」，及指如果不刪去影片，便會被人放上網上討論區。鄭指如果他知悉要額外繳付10萬元，他不會報讀課程，因為超出他負擔和太貴。

被告親自盤問 指事主向海關報案時刻意隱瞞

被告沒有律師代表，他親自盤問時，指鄭曾經在WhatsApp同意支付10萬元形象改造費。鄭同意自己曾在WhatsApp表示ok，但後來他改變主意，又指最初支付學費時，不知道有形象改造費。被告續指鄭在向海關報案時刻意隱瞞，作出虛假陳述和「報假案」，鄭否認。被告又指鄭違約在先，並質問鄭是否精神上沒有行為能力，既然答應支付形象改造費，就應該要履行承諾，指鄭為人「反口覆舌」和「賴皮」。鄭亦否認。

被告指出在雙方鬧翻後，鄭曾經利用鬼王在網上被起底的資料，要脅鬼王「回水」，甚至在網上連登討論區公審鬼王，指鬼王收錢後沒有上課，因此鬼王才把兩人會面影片上載YouTube。鄭否認。被告又指鄭含血噴人，指自己從來沒有說過鄭須付10萬元才讓鄭上課。鄭亦不同意。最後，被告聲稱，鄭曾經問過為甚麼20年來都沒有女性喜歡他。鄭表示不記得。被告稱，因為女性不會喜歡不守諾言和不懂飲水思源的人。鄭則指印象中被告不是這樣回答。