網絡保安風險評估鬆懈 企業網絡保安準備指數錄最大跌幅

生活科技化、數碼化，小市民生活離不開與互聯網聯繫，企業網絡保安尤為重要。但最新「香港企業網絡保安準備指數」今年錄得47.0點(最高100點)，較去年跌6.3點，是有記錄以來最大跌幅。無論中小企和大型企業指數均下跌。調查機構認為，與較少企業進行網絡保安風險評估、系統保安修補，以及採取網絡威脅防禦措施等原因有關。 私隱專員公署和生產力促進局聯合發布「香港企業網絡保安準備指數」最新報告，指數由「保安政策風險評估」、「技術控制」、「流程控制」和「建立員工意識」組成。「流程控制」(68.1點)續於所有分項指數居首，屬「具管理能力」級別。因較少企業做系統保安修補管理和網絡保安風險評估，致「技術控制」急挫11.2點，至55.1點，而「保安政策風險評估」亦減少8.9點至39.7點的歷來低點，而「建立員工意識」繼續在25點低位停留。

按行業分類，金融服務業(64.9點)及資訊和通訊技術業(63.3點)續並列「具管理能力」級別，當中資訊和通訊技術業更是唯一於本年錄得指數增幅的行業。製造、貿易和物流業(48.6，-8.9點)及零售和旅遊相關行業(33.3，-12.5點)錄得較大跌幅，而後者更跌至「措施不一致」級別。

73%企業遇最少一類網絡安全攻擊 73%受訪企業在過去12個月內曾遇到最少一類網絡安全攻擊，較去年再飆升8個百分點至歷來新高。更多中小企受網絡安全攻擊，較去年升10個百分點。96%受釣魚攻擊，當中網絡釣魚電子郵件(79%)及網絡釣魚電話(35%)等最常見外，網絡釣魚簡訊(34%，+14百分點)及社交媒體釣魚(16%，+6百分點)亦開始增加。而新興的釣魚攻擊模式，包括使用人工智能(AI)或生成式AI及使用二維碼的釣魚攻擊則分別錄得9%及8%。香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)最新推出的「網絡釣魚 全城防禦」網上專頁，提供「一站式」防釣魚資訊。