網絡安全｜私隱署及生產力局調查：96%企業過去一年曾遇釣魚攻擊

香港個人資料私隱專員公署及香港生産力促進局・網絡安全今公布「香港企業網絡保安準備指數及私隱認知度」調查報告結果，指「香港企業網絡保安準備指數」錄得 47.0 點，較去年下挫6.3 點，是指數成立以來最大跌幅，中小企（43.6點）及大型企業（62.5點）的指數均錄得跌幅，分別下跌7.1點及4.1點，形容情況值得關注。 生產力局數碼轉型部總經理陳仲文指，為了解本地企業的網絡保安現狀及變化，私隱專員公署委託生產力局·網絡安全於今年9月以電話訪問309家中小企及69家大企業，而該378家企業分別來自零售和旅遊相關(27%)、製造、貿易和物流(26%)等行業，其中，資訊和通訊技術(48.6點)為唯一錄得升幅的行業(+2.2)，零售和旅遊相關(33.3點)則成為指數最低、且跌幅最大(-12.5)的行業。

陳仲文續指，指數由「保安政策風險評估」、「技術控制」、「流程控制」及「建立員工意識」4個範疇組成，除分數最低的人員意識上升0.1點外，另外3項均錄得5點或以上的跌幅。他分析，進行網絡保安風險評估的企業由去年五成急跌至今年的三成七，相信「保安政策風險評估」下跌8.9點與在風險評估方面的疏忽有關，至於下跌11.2點的「技術控制」分項，他則認為原因之一為保安更新及、修補漏洞及採取網絡威脅防護的企業都較去年有所減少。

截至9月，香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)今年共錄得13 930宗事故 ，較去年同期大幅飆升20.4%，網絡釣魚佔逾五成。陳仲文表示，是次調查結果與HKCERT數據吻合；調查顯示，過去12個月內有73%企業曾遇到網絡安全攻擊，按年增加8個百分點，達歷年新高，其中更有七成二屬外部攻擊。