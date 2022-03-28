網絡安全｜TestFlight讓黑客有機可乘 香港電腦保安事故協調中心：無必要勿安裝

應用程式(App)「TestFlight」未必很多人知悉，有資訊科技背景需要、喜愛嘗鮮試用新App的市民或有機會接觸到。不過，香港電腦保安事故協調中心(HKCERT)指出，TestFlight或被黑客便利用，把惡意程式暗藏於Beta版Apps內，偷取安裝了讓Beta App用戶裝置上的敏感資料，甚至金錢，以及作進一步攻擊，提醒iOS用戶如無必要就不要安裝TestFlight 或隨便下載來歷不明的Apps，並切勿於App Store以外途徑下載Apps。

TestFlight讓iOS App開發者在App正式發布到App Store上架之前，把Beta版本Apps發給用戶作測試，之後透過Apple收集他們當機記錄、使用狀況資訊和反饋以作進一步改進的工具。經這種途徑發送的Beta版Apps非常簡單地就可以讓人下載安裝，以及不需要通過App Store的審核，有黑客就利用這個特性入侵iOS用戶裝置。有黑客還會利用WebClips一種將網頁鏈接生成App圖標的快捷方式再添加至 iOS主畫面的功能，將惡意鏈接偽裝成普通Apps再進行攻擊。生產力局轄下香港電腦保安事故協調中心提醒iOS用戶，無必要不要安裝TestFlight；亦不要隨意打開任何連結，以及要小心核實網站和Apps的真偽。