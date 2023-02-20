網絡工程師認管有爆炸品判囚40個月　官：簡直係恐怖襲擊

44歲網絡工程師涉在粉嶺街頭交收硝酸鉀及炮竹等爆炸品原材料，被警方埋伏拘捕，被控一項管有爆炸品罪。他在警誡下稱，收取1至2萬元報酬而運送該些物品。涉案網絡工程師早前承認管有爆炸品罪，今(20日)在區域法院被判囚40個月。

涉案粉末為炸藥原材料

控罪指，被告黃智榮被控於2021年2月8日，在粉嶺榮福中心對出近馬適路及聯捷街交界的行人路，明知而管有、保管或控制17.3公斤的硝酸鉀、約2.8公斤的氧化鐵粉末、約1.8公斤的鎂粉末、約1.2公斤的鋁粉末、35克硫粉末、約1.2公斤煙花棒、約127克爆竹及2套無綫電遙控。

案情披露，被告當日帶同紅白藍袋、乘的士到聯捷街，在進入榮福中心後，他手持行李箱走出來。警方上前截查，在該行李箱內發現控罪所指物品，另在紅白藍袋發現約200個防毒面具濾芯。經政府化驗所專家檢驗，確認涉案粉末為炸藥原材料，而無綫電遙控可用作遙距引爆。

法官：簡直係恐怖襲擊

在警誡下，被告稱收取1至2萬元運送涉案物品。警方在被告手提電話內，發現事前有人透過Telegram向被告表示要「整蛋糕」，被告則稱只負責交收。警方指網上有人討論用麵粉導致爆炸，示威者以「整蛋糕」作為管有麵粉的辯解。

法官郭啟安曾就案件指，看不到辯方求情提及被告犯案原因，又直言被告月入6萬，太太能辭工全職照顧兒子，經濟無大問題，不明白他為何會為1至2萬元犯案，質疑案涉「恐怖主義襲擊成份」，遙控土製炸彈更是乘人不備時使用。郭官直言：「簡直係恐怖襲擊，點解會走上呢條道路，變咗恐怖分子呢？」