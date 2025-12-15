網絡攻擊急升25%！網絡攻擊AI化 每日僅需「三餸飯」價錢築起中小企防線

在數碼轉型的浪潮下，網絡安全已非單純的技術問題，而是企業生存的關鍵。然而，不少中小企仍抱持「規模小、無人攻擊」的僥倖心態。根據香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）的最新數據，截至2025年11月，本港已錄得14,198宗網絡安全事故，按年急升25%。

面對層出不窮的網絡釣魚及殭屍網絡攻擊，加上人工智能（AI）技術被黑客武器化，中小企的防線正面臨嚴峻考驗。為此，香港特區政府數字政策辦公室（數字辦）聯同 HKCERT 推出的「網絡安全服務供應商聯動計劃」（下稱「聯動計劃」），旨在透過標準化與認證機制，協助中小企在資源有限的情況下，構建穩健的數字防禦體系。

AI 賦能黑客：攻擊呈現「快、狠、準」

傳統網絡攻擊往往受限於黑客的人力與時間成本，但 AI 的普及徹底改變了攻防生態。香港生產力促進局（生產力局）網絡安全及數碼轉型部總經理兼 HKCERT 發言人陳仲文（Alex）分析指出，現今的網絡攻擊已演變出「快、狠、準」的新常態，企業面臨的防禦壓力倍增。

Alex引用數據詳述 AI 如何令攻擊效率呈幾何級數上升：「以常見的釣魚電郵為例，過往黑客撰寫一封高仿真度的電郵平均需時約16小時；如今借助 AI 工具，只需5分鐘即可完成，成本大幅降低超過95%。」這不僅意味著攻擊頻率大增，更代表內容的欺騙性大幅提高。數據顯示，這類 AI 生成電郵的點擊率，已由傳統的10%至20%，飆升至超過50%，相當驚人。