網絡熱話｜新型$500偽鈔湧現 正背面印中銀、渣打發行 網民：呢張$1,000嚟

近日多次出現疑似500元偽鈔，近日有的士司機在社交平台發布影片，表示自己收到500元偽鈔，涉事偽鈔一面外觀與中銀發行的2018年系列鈔票極為相似，但當紙幣翻轉到另一面時，竟印著渣打銀行2010年發行的500元！影片引起不少網民熱論，有人留言笑，「前面中銀500、後面渣打500，呢張$1,000嚟㗎」，亦有人建議以電子收費，更為穩妥。而事主亦提醒市民小心提防。

該名司機日前在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布影片，指懷疑收到一張500元紙幣，它正面與中銀發行的2018年系列鈔票極為相似，號碼是「AH171198」，正面看顏色、外形、防偽特徵都有還原，但若把這張港幣轉到另一面，竟印上由「渣打銀行（香港）」發行，面值同樣500元。