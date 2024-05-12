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2024-05-12 21:47:56

網絡熱話｜新型$500偽鈔湧現 正背面印中銀、渣打發行 網民：呢張$1,000嚟

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新型$500偽鈔湧現 正背面印中銀、渣打發行 (@FB 的士司機資訊網 Taxi圖片)

新型$500偽鈔湧現 正背面印中銀、渣打發行 (@FB 的士司機資訊網 Taxi圖片)

近日多次出現疑似500元偽鈔，近日有的士司機在社交平台發布影片，表示自己收到500元偽鈔，涉事偽鈔一面外觀與中銀發行的2018年系列鈔票極為相似，但當紙幣翻轉到另一面時，竟印著渣打銀行2010年發行的500元！影片引起不少網民熱論，有人留言笑，「前面中銀500、後面渣打500，呢張$1,000嚟㗎」，亦有人建議以電子收費，更為穩妥。而事主亦提醒市民小心提防。

該名司機日前在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布影片，指懷疑收到一張500元紙幣，它正面與中銀發行的2018年系列鈔票極為相似，號碼是「AH171198」，正面看顏色、外形、防偽特徵都有還原，但若把這張港幣轉到另一面，竟印上由「渣打銀行（香港）」發行，面值同樣500元。

網民看後熱論紛紛，有人笑言「又中國銀行，又渣打銀行，玩邊科」、「特別款」、「錯版好值錢」，但亦有有的士行家表示日前亦收到相同500元紙幣，「上個禮拜佐敦去三角我都收到張一樣」。

新型$500偽鈔湧現 正背面印中銀、渣打發行 (@FB 的士司機資訊網 Taxi圖片) 新型$500偽鈔湧現 正背面印中銀、渣打發行 (@FB 的士司機資訊網 Taxi圖片)

收到偽鈔如何處理

如果市民收到偽鈔，應即時交予警方處理，不應試圖使用。根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第99條「行使偽製紙幣及硬幣」罪行，任何人知道或相信該紙幣或硬幣是偽製品，而當作真錢使用即屬違法，可判監禁14年。

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