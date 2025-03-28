網絡系統入侵損失逾2500萬 按年增10倍 數字辦推「網絡防禦一站通」 助企業提升網絡安全

近年針對網絡攻擊的案件有上升趨勢。根據警方數字顯示，涉及系統入侵的案件，去年錄得61宗，按年升近六成半，損失金額增逾10倍。為加強對中小企業的網絡安全支援，數字政策辦公室聯同不同部門，推出「網絡防禦一站通」計劃，冀為中小企和非政府組織等機構提供更多的網絡安全支援。 數字政策專員黃志光指，生產力局及私隱專員公署去年公布的調查顯示，整體香港企業網絡保安準備指數上升5.8點，至52.8點；中小企錄得48.4點；大企業錄得73.1點，均錄得升幅；惟中小企的網絡安全準備水平仍然維持「具基本措施」級別。他指，中小企資源較少，技術層面亦跟不上，有較高系統入侵風險。

金融機構遭黑客入侵 失2100萬 警務處網罪科總警司林焯豪表示，就系統入侵案件，去年錄得61宗，按年增加六成半；涉款2,550萬元，激增10倍。最大單一損失案件達2,100萬元。林焯豪指，事發於去年底，黑客看準一間金融機構的系統攝錄器因未有更新而出現漏洞，入侵系統，導致11個客戶的帳號被挪用逾2,100萬元。他指，個別企業在系入侵後未有報案，料實際數字更高。 香港互聯網註冊管理有限公司行政總裁黃家偉表示，檢測的40,000個網站中，發現47%網站存在混合的加密及非加密內容，雖然已加密部分受保護，但黑客可透過非加密部分修改內容，並誘導用戶點擊至惡意鏈結。此外，36%網站允許嵌入外部惡意內容，誘導用戶在不知情下點擊惡意鏈結。