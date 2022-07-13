網購平台已驗證賣家收錢後失蹤 最新高危貨品排行榜出爐

騙徒的手法層出不窮，經常都有新騙案出現，令市民蒙受損失。近日有數十市民於網上購買迪士尼門票後，疑似受騙，紛紛湧至迪士尼facebook留言求助，最終迪士尼報警求助。警方今日亦表示，近日有逾十名市民，在網上買賣平台以極低價錢購買梳化、餐桌等傢俬，轉帳後賣家隨即失去聯絡，結果損失數百至過萬元不等。而涉案賣家的帳戶屬「已驗證」，貨品相片亦看似非常專業，看似防不勝防，但市民仍然可以留心細節，以防被騙。

四式踢爆高危平台賣家

「已驗證」有機會只代表已用電郵或電話號碼驗證，騙徒可以使用「太空卡」及免費電郵，匿名地通過驗證。而且不同的平台對驗證用家身分的政策都不一樣，因此「已驗證」帳戶可謂只屬「基本消費」。

留意帳戶開設時間。如果賣家帳戶只開設了數天或數星期，便要加倍留神，並儘量選擇當面交收或貨到付款。

留意賣家的評語，及評論者的帳號開設日期和本身的評語，以提防打手。如果賣方沒有評語，那麼帳戶可能從來沒有賣出過貨品。

留意貨品介紹、交收和保養等資料。有信譽賣家一般會對貨品有較詳盡的介紹，例如尺碼、產地、功能、新舊程度等等，亦會列明保養條款、交收方法及門市資料等。如有關資料欠奉，建議交易前先向賣家查詢。

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過去一星期，大部分詐騙專頁已被移除，但仍有少量專頁和帳號尙存：