熱門搜尋:
C觀點 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 I SWIM 故宮文化博物館 報稅 新盤 姜濤 周顯 牙科街症
返回
本地
2022-07-13 12:10:59

網購平台已驗證賣家收錢後失蹤 最新高危貨品排行榜出爐

分享：

騙徒的手法層出不窮，經常都有新騙案出現，令市民蒙受損失。近日有數十市民於網上購買迪士尼門票後，疑似受騙，紛紛湧至迪士尼facebook留言求助，最終迪士尼報警求助。警方今日亦表示，近日有逾十名市民，在網上買賣平台以極低價錢購買梳化、餐桌等傢俬，轉帳後賣家隨即失去聯絡，結果損失數百至過萬元不等。而涉案賣家的帳戶屬「已驗證」，貨品相片亦看似非常專業，看似防不勝防，但市民仍然可以留心細節，以防被騙。

四式踢爆高危平台賣家

  • 「已驗證」有機會只代表已用電郵或電話號碼驗證，騙徒可以使用「太空卡」及免費電郵，匿名地通過驗證。而且不同的平台對驗證用家身分的政策都不一樣，因此「已驗證」帳戶可謂只屬「基本消費」。
  • 留意帳戶開設時間。如果賣家帳戶只開設了數天或數星期，便要加倍留神，並儘量選擇當面交收或貨到付款。
  • 留意賣家的評語，及評論者的帳號開設日期和本身的評語，以提防打手。如果賣方沒有評語，那麼帳戶可能從來沒有賣出過貨品。
  • 留意貨品介紹、交收和保養等資料。有信譽賣家一般會對貨品有較詳盡的介紹，例如尺碼、產地、功能、新舊程度等等，亦會列明保養條款、交收方法及門市資料等。如有關資料欠奉，建議交易前先向賣家查詢。

最新高危貨品排行榜

  • 海鮮
  • 主題公園/酒店套票
  • 傢俬/家庭用品
  • 電器
  • 手錶
  • 電子遊戲
  • 手袋
  • 數碼產品
  • 電腦
  • 智能電話

過去一星期，大部分詐騙專頁已被移除，但仍有少量專頁和帳號尙存：

 

  • Food So Good
  • Happiness Mom日本代購
  • Happy Booking
  • Japan-Korea House
  • Minimalist fashion
  • Mughen yeung
  • 好再來
網店好再來 網店Minimalist fashion 網店Japan-Korea House 網店Happy Booking 網店Happiness Mom日本代購 網店Food So Good 網上售賣傢俬的帳號

可疑社交平台網店特徵

專頁一般只經營了數天或數星期，無實體店地址或辦公室電話。（提示：在「專頁透明度」能看到專頁建立日期） 專頁或會刊登廣告以提升知名度 聘用打手給予好評或留言，製造多人光顧假象 專頁內售賣的貨品種類不一，大多是一些近期受歡迎貨品 專頁內只有少量貼文 貼文內的相片多從其他網店擷取
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受