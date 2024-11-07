網購平台紛攻港「包郵」 學者︰內地近飽和需開拓香港市場

內地每年一度的電商大型促銷「雙11」購物節即將到來。今年，內地電商市場的硝煙已跨境飄到香港，各大網購平台紛「攻港」，推出香港包郵服務。早在8月，淘寶就率先在港進行試點包郵；10月則正式投入10億元人民幣將香港納入「包郵區」。京東、拼多多緊隨其後，一個推出滿一定金額免運費送貨上門，一個則由平台補貼香港段運費，吸引大批香港市民網購。

對於網購平台進駐香港已逾10年，為何時至今日還能吸引各大內地電商平台前赴後繼，中通社引述浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才分析，其一是香港電商市場存在很大潛力。自疫情過去已約兩年，香港及內地經濟都在復甦。在電商領域內地市場接近飽和，故需要開拓其他市場，現正是開拓香港市場的較好時機。市場研究公司eMarketer數據顯示，去年內地電商滲透率已高達47%。而據香港政府統計處數據，今年1月至7月期間，香港的零售業網上銷售佔比均在10%以下，仍有很大發掘空間。