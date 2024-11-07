網購平台紛攻港「包郵」 學者︰內地近飽和需開拓香港市場

內地每年一度的電商大型促銷「雙11」購物節即將到來。今年，內地電商市場的硝煙已跨境飄到香港，各大網購平台紛「攻港」，推出香港包郵服務。早在8月，淘寶就率先在港進行試點包郵；10月則正式投入10億元人民幣將香港納入「包郵區」。京東、拼多多緊隨其後，一個推出滿一定金額免運費送貨上門，一個則由平台補貼香港段運費，吸引大批香港市民網購。
對於網購平台進駐香港已逾10年，為何時至今日還能吸引各大內地電商平台前赴後繼，中通社引述浸會大學會計、經濟及金融學系副教授麥萃才分析，其一是香港電商市場存在很大潛力。自疫情過去已約兩年，香港及內地經濟都在復甦。在電商領域內地市場接近飽和，故需要開拓其他市場，現正是開拓香港市場的較好時機。市場研究公司eMarketer數據顯示，去年內地電商滲透率已高達47%。而據香港政府統計處數據，今年1月至7月期間，香港的零售業網上銷售佔比均在10%以下，仍有很大發掘空間。
海內外相互拓展市場「試驗場」
麥萃才表示，其二是香港物流業發達，國際貿易、物流系統，特別是空運都在世界上數一數二。對網購平台來說除發展電商，物流同樣也是重點，而香港就是一個能通向海外的窗口。如阿里巴巴、順豐等，它們都有經香港通向世界各地的專機。
其三是香港具有獨特的市場環境。麥萃才指出香港法律制度等和內地有所不同，可成為海內外相互拓展市場的「試驗場」。例如若電商在港運作暢順的情況下，能考慮進一步出海等。而淘寶、拼多多等都是在港上市，若它們想發展全球商業市場，香港同樣是很好的跳板。
香港空運貨站行政總裁鄺永銓指，今年首9個月香港機場的貨運量同比增長15.7%至359萬公噸，其中電子商貿領域亦貢獻良多。相較去年，與電子商貿有關的貨運量增長顯著，近期內地開展的包郵活動亦有很大促進作用。