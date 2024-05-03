網購平台賣受歡迎時令商品後失蹤 警拘15人涉款6.5萬元

警方過去一周採取執法行動打擊網上購物騙案，拘捕15人。

元朗警區刑事調查隊主管督察陳卓表示，隨著網上購物平台興起，騙徒活躍於不同的網購平台開設專頁，出售當下受歡迎的時令商品，包括名牌手袋、演唱會門票及日用品等，並以低於市價作招徠，誘騙市民購買。當受害人將貨款轉賬至騙徒的銀行戶口後，騙徒便會封鎖受害人的賬戶並關閉專頁。

15名本地男女被捕

警方經深入調查後，於4月26日至5月2日在全港多區展開代號「雲階」的反詐騙行動，行動中，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」拘捕10男5女，全部為本地人，年齡介乎21歲至47歲，分別報稱為保安、裝修工人、倉務員。當中9名被捕人直接用自己的手機及社交平台去騙取他人金錢，其餘被捕人均為傀儡戶口持有人，他們收取酬勞後會以個人名義開設不同銀行戶口，並提供予騙徒清洗犯罪得益。案件仍在調查中，不排除更多人被捕。